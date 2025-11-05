謝侑芯猝逝黃明志捲命案！黃秋生驚呼「太可怕」 揭兩人最後對話
馬來西亞網紅謝侑芯上月猝逝，歌手黃明志被捲入命案，涉及毒品與謀殺案，遭馬來西亞警方通緝。今（5日）凌晨，他主動前往警局投案，並在社群貼出自首照片，表示「不會逃」。曾與黃明志合作拍攝且合唱〈中國痛〉的影帝黃秋生，今（5日）出席新片《自殺通告》首映受訪時，也被問及此事作出回應表示：「太可怕了！」
▲ 黃秋生(中)來台出席《自殺通告》首映，左為林予晞，右為黃迪揚。（圖／本萃電影）
其中，〈中國痛〉的MV中謝侑芯也有參演，黃明志嚴肅表示：「這是非常不幸、也很嚴肅的事情，我們不適合去猜測，每天新聞都不同，都是矛盾。」他坦言看到新聞感到震驚，直呼：「太可怕了！」
回想起與黃明志最後一次聯絡，黃秋生說：「記得之前他發訊息給我，好像是拍照的事情，想問問看是真的假的，後來就沒聯絡。」此時，他突然想起來，當時黃明志寫了一首歌給他聽，「我以為他要我批評，就回他『你寫的那麼爛』，結果他就沒回我了！」至於是否會主動關心對方？他表示：「要怎麼關心？人家已經夠煩了，究竟發生什麼事情也不知道。」
▲ 《自殺通告》首映會，左起黃秋生、林予晞、黃迪揚。（圖／本萃電影）
此外，先前黃秋生透露「不確定是否出席金馬獎」，今他則親口證實「會出席」，透露已將工作排開，確定會參與金馬獎。此外，他也想來台發展事業，笑著說想做的事情都不在香港，例如來台舉辦畫展，也想做分享人生的演講，還有演出舞台劇，甚至想來台當導演拍電影。他透露劇本已經有雛形，「電影怪怪的，會講演技班的事情，靈感都來自身邊人的經驗。」
▲ 黃秋生親揭來台計畫，想辦畫展、當導演拍電影等。（圖／本萃電影）
談到電影選角，黃秋生笑說：「在台灣拍當然要用台灣演員！環境漂亮、演員也很棒，香港的環境比較難拍攝出成品。」自己也會參與選角。訪談過程中，黃秋生也不斷讚賞童星白潤音演技出色，直呼「非常有天分！」
▲ 新生代演員互動逗趣，左起戴雅芝、白潤音、劉敬、邵奕玫、張豐豪。（圖／本萃電影）
★《ENews》提醒您
珍愛生命，健康無價，拒絕毒品！
★《ENews》提醒您
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，若需諮商或相關協助，請撥打以下專線
生命線專線：1995
張老師服務專線：1980
衛福部安心專線：1925
