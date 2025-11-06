謝侑芯猝逝 好友待大馬7天「赴太平間探望」哀吐心聲

為謝侑芯飛大馬7天，謝薇安赴太平間探望。（圖／謝侑芯經紀人Chris提供、謝薇安提供）

「護理系女神」謝侑芯猝逝馬來西亞的消息傳開後，震驚大批親友、粉絲，經紀人隨即請當地人士居中協助，網紅好友謝薇安則立刻飛到馬來西亞處理後續事宜。然而，全案仍在調查當中，導致家屬無法領回遺體，對此，謝薇安也到太平間探望謝侑芯，哀傷吐露現在的心情。

謝薇安6日在社群表示，她已經飛到馬來西亞7天，昨（5）日拜訪了許多地方，包含醫院、警局、太平間，幾乎沒有用手機聯繫，於是隔了1天才向粉絲報平安：「其實心情有點太沉重，沒有什麼用手機，上來報平安，謝謝大家。」

而前往探望故友的謝薇安，也曬出疑似太平間的照片，難過坦言：「祢我只有一牆之隔，卻再也無法相見，本以為我有千言萬語，卻只剩下五味雜陳。為何待人那麼好的祢，現在卻獨自一人在這裡，對不起，我無法帶祢回家，只能這樣送送祢…」她當場還用2枚硬幣擲筊，希望得到謝侑芯的回覆，「謝謝祢有回應我…最後一程，我只能到這裡了」。

最後，謝薇安說：「從台灣飛來馬來西亞這七天，能給的，給做到的，已盡全力」，剩下只能交給當地單位調查，暗示她此趟的任務已經告一段落，並盼望最終結果，「不要委屈任何人，也不要放過任何人」。

據了解，謝侑芯案的最新進展將重新以多角度調查，其中包括援引刑事法典302條文（謀殺），也再度找回歌手黃明志做進一步訊問。至於謝侑芯的遺體現況，尚未透露何時可以讓家屬領回，但警方表示毒理和解剖報告需要3個月才能完成。

