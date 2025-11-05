謝侑芯猝逝！社群平台「突上傳3段大尺度影片」網全嚇傻 驚人真相曝

娛樂中心／綜合報導

台灣網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方目前將全案朝「謀殺」方向偵辦，涉案的馬籍藝人黃明志也於今（5日）凌晨現身投案。近期又有網友發現，謝侑芯過世後，她的 OnlyFans 竟然出現新貼文，引發更多猜測。

謝侑芯好友、網紅「最強奶媽」謝薇安先前曾透露，謝侑芯這次是出國與黃明志合拍影片，但從10月21日上午就聯繫不到人。對於外界揣測，謝薇安也替謝侑芯澄清，她有在經營OnlyFans，巔峰時期月入上看7位數，根本不需要從事性交易。

謝侑芯的工作助理10月31日發聲。（圖／翻攝自OnlyFans）

如今部分網友發現謝侑芯的 OnlyFans 在10月22日與29日仍上傳作品。對此謝侑芯的工作助理10月31日也發聲，並調相關內容皆為生前已完成的作品。助理表示，已獲家屬委託，負責整理並依序發布謝侑芯生前拍攝、排程好的內容，目的是讓一路支持她的粉絲能留下一份紀念。助理同時也澄清帳務問題指出 OnlyFans 平台審核及提款流程嚴謹，過往收益均由謝侑芯本人管理，後續相關款項也會依規定由法定繼承人接手，用於處理後事與照顧父母。

