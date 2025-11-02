謝侑芯猝逝！經紀人Chris再發聲 批黃明志「說詞矛盾」：你在隱瞞什麼？

謝侑芯猝逝，其經紀人Chris再發聲批黃明志「說詞矛盾」。

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯近日爆出在馬來西亞猝逝，今（2）日更爆出創作歌手黃明志當時在房間內，且還被搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭逮捕。謝侑芯好友兼經紀人Chris稍早再發聲，批黃明志在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾，「你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相」？

謝侑芯近期傳出在大馬猝逝，今日更爆出，謝侑芯在高級飯店內的浴缸昏迷，當時黃明志也在場。金馬警區主任沙扎里助理總監還證實，黃明志捲入該案件，且其初步尿液檢查結果顯示其尿液檢查對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4種毒品成分呈陽性反應。

另外還有消息指出，警方懷疑女死者生前曾吸毒，曾與黃明志發生性行為，因此推斷死者可能是死在床上後，被移動到浴室內。黃明志則說，自己沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近酒喝比較多，相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告就水落石出了，應該還需要2、3個月。

針對黃明志一事，Chris稍早再發聲，其全文如下：

在過去的數日裡，我親自委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清侑芯離世的真相。然而，我們得到的訊息始終前後矛盾、互相衝突，至今無法得到一致的答案。

出於對家屬與真相的尊重，我一直保持沉默，不願發表任何未經證實的說法。我們原先被告知，她的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。

但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？

我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。我對她的人格與品格深信不疑。因此，我必須在此嚴正發問：那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？

這起事件周圍，顯然存在著重重疑點與神秘的誤導。無論這些混亂的資訊是出於誤解還是刻意的隱匿，都嚴重阻礙了真相的揭露，也讓我們在尋求答案的過程中一再受阻。

截至目前，我尚未收到侑芯家屬對此事件的任何正式意見或統一回覆。家屬目前仍深陷震驚與極度悲痛之中，暫時無法回應外界。出於對他們的尊重，我僅以個人身分發表此聲明——作為一位長期與她共事、深知她為人的朋友，我有責任替她尋求公道。

我在此鄭重呼籲：我們要求真相，我們要求正義。我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。我們不會停止，直到真相大白。

