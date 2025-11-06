謝侑芯猝逝！謝薇安飛大馬太平間探望 擲硬幣求筊回應曝
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯於10月22日在馬來西亞吉隆坡的一家飯店浴缸內被發現失去生命跡象，震驚眾多親友與粉絲。網紅「最強奶媽」謝薇安飛往馬國協助處理後續事宜，6日她分享了到太平間探望謝侑芯的心情，表達了深沉的悲痛。
謝薇安6日在IG限時動態透露，她已經在馬來西亞待了7天，拜訪了醫院、警局和太平間等多個地方，幾乎沒有使用手機聯繫外界，因此隔了一天才向粉絲報平安。她坦言：「其實心情有點太沉重，沒有什麼用手機，上來報平安，謝謝大家。」
謝薇安前往太平間探望故友，分享了疑似太平間的照片，並在社群平台上難過表示：「祢我只有一牆之隔，卻再也無法相見，本以為我有千言萬語，卻只剩下五味雜陳。為何待人那麼好的祢，現在卻獨自一人在這裡，對不起，我無法帶祢回家，只能這樣送送祢…。」她還在現場擲了兩枚硬幣求筊，希望能得到謝侑芯的回應，「謝謝祢有回應我…最後一程，我只能到這裡了」。
謝薇安最後在社群平台表示：「從台灣飛來馬來西亞這七天，能給的，給做到的，已盡全力。」她也表達了對最終調查結果的期望，希望「不要委屈任何人，也不要放過任何人」。
根據《ETtoday》報導，謝侑芯經紀人Chris4日受訪指出，有傳言家屬去馬來西亞是假消息，「我們是委託當地朋友，找律師幫忙訴訟」，他們表示因為似乎有人在跟蹤他跟家屬，要確保人身安全。
