謝侑芯猝逝！閨密謝薇安淚崩 太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人

記者林汝珊／台北報導

網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，警方以謀殺罪名調查。她的閨密謝薇安也第一時間飛往馬來西亞關心，今（6）日，她更在太平間外依民俗投擲硬幣，希望與侑芯「最後互動」，沒想到真的感應到好友回應。

謝薇安發文喊話。（圖／翻攝自IG）

謝薇安在IG限動透露，自己連日奔走多個單位，從醫院、警局到太平間都親自探訪，坦言：「心情太沉重，幾乎沒辦法用手機。」她還依照習俗在太平間門口投出2枚硬幣，祈求能得到好友的回應，「最後一程只能到這裡了，謝謝妳有回應我。」並附上一張黑白現場照。

謝薇安沉痛表示：「能給的、能做到的都盡力了，剩下就交給司法單位徹查，不要讓任何人被委屈，也不要放過任何人。」

