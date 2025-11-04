謝侑芯猝逝！黃明志怒控救護車「1小時後」抵達 衛生部回應
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，當時在案發現場的歌手黃明志，體內被驗出4種毒品反應，遭依擁毒及濫用毒品2罪名起訴，不過他否認有罪，目前繳交保釋金獲准保釋，對於他指控救護車晚一小時抵達，衛生部出面否認此事。
根據《中國報》報導，謝侑芯傳出倒臥飯店浴缸中身亡，死因為「心臟病發作」，黃明志指控當時救護車在報案後一小時才抵達，如今被衛生部駁斥此說法，當地官員表示相關單位獲報後，在2分鐘內就派出救護車出勤，於10月22日12時30分趕往現場，12時56分就抵達事發地點，花費時間不到半小時，並非如黃明志所說「晚將近一小時」。
黃明志在尿檢後，體內驗出4種毒物反應，身上被搜出9顆疑似毒品的藍色藥丸，被證實是威而鋼而非搖頭丸，如今他涉及持毒、濫用毒品2罪名，倘若罪名成立，恐面臨至少被關2年、3鞭打和罰款等刑責，由於案發現場並未發生任何有關性侵的跡象，警方目前暫不朝此方向進行偵辦；但黃明志則在社群發聲，強調自己「沒有吸毒，也沒有販毒」、「相信的就相信、不相信的就不相 信」。
謝侑芯的經紀人Chris昨晚(3日)再度發聲，自己私自委託調查人員釐清真相，得到的答案卻是前後矛盾，基於對家屬的尊重，才一直未對外發聲，對於黃明志的公開聲明，他強調有多處地方相當矛盾，質疑刻意隱瞞真相，強調會和相關單位持續合作，並將真相公諸於世。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
★未經判決確定，應推定為無罪。
