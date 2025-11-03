謝侑芯猝逝！3天前泳池熱舞 7閨密集體噤聲惹議

謝侑芯上月22日於馬來西亞猝逝。（圖／翻攝自謝侑芯IG）





「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞猝逝，沒想到昨（2）日驚爆歌手黃明志出現在案發現場，警方還發現壯陽藥以及毒品，黃明志也被驗出陽性反應，掀起各界關注。不過謝侑芯過世前3天還與幾位閨密在泳池邊熱舞，未料死後所有人都像沒事發生一樣，繼續發美照，讓網友痛批「冷血」。

謝侑芯IG的最後一則影片出現在19日，由馬來西亞DJ「VALENT鄔唯」發布的影片，配文寫下「佳麗們請出場」，只見網紅們打扮火辣，在泳池邊性感熱舞，包含台灣DJ藍星蕾、DJ Leina Lei、JENNA CHEW周甄娜、網紅Yumi.k等。

而謝侑芯在3天後身亡，不僅沒人發聲哀悼，網紅們也照常曬美照發業配，讓大批網友湧入留言，「姐妹走了，你們還像沒發生什麼事一樣的，你們也挺冷血的」、「真的塑料朋友一堆，裡面還好幾個還在發商業文。」目前該貼文留言功能也已經關閉，更被網友質疑案情不單純。



