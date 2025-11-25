謝侑芯猝逝1個月！黃明志口頭保釋期明屆滿 深夜無預警吐心聲
台灣網紅謝侑芯上個月22日在馬來西亞猝逝，案情由健康因素轉為謀殺案偵辦，備受外界關注，最後和死者接觸的歌手黃明志，因此遭大馬警方拘留9天協助調查、釐清真相，本月13日才獲釋。黃明志25日凌晨在社群上架新歌《誤解就誤解》，其中的歌詞直接闡述心聲，引起大批網友回應。
謝侑芯命案發生一個多月後，黃明志25日曝光新歌，照片封面是自己的8格光頭照，設計風格像是嫌犯通緝照被射擊過、彈痕斑斑，尤其歌詞強調「誤解就誤解、汙衊就汙衊」、「我走我的路線 態度從來都不變」，他用嘻哈曲風闡述心境，自清的態度也相當明確。
新歌上架後，立刻吸引網友正反兩面的熱烈討論，「加油加油加油！真的出什麼歌都洗腦，相信你、繼續做你自己，不能浪費鬼才」、「好喜歡，黄明志。這首歌好好聽，神歌啊」、「其實只要等警方的調查出來就好了，也不用搞這麼多」、「相信你們是合意魚水之歡」、「加油！走自己的路。懂你的人自然懂你」、「所以檢驗出的都是假的？？」、「吸毒就吸毒，被驗出就被驗出吸毒，哭啊就哭啊，吸毒仔教壞嬰仔大小」、「不變應萬變」。
黃明志《誤解就誤解》歌詞全文如下：
誤解的就誤解 討厭的就討厭
汙衊的就汙衊 無言的就無言
誤解的就誤解 敷衍的就敷衍
我走我的路線 態度從來都不變
本來就無解 本來就不該出現
只看見汙點 做再多你也不屑
本來就膚淺 因為都不是你付錢
太天真無邪 最後才發現孤立無援
有人隨便亂擷 為了流量散播謠言
羊群不懂分辨 用風向把人品都帶偏
我做我的音樂 不想被操控被TM誰篩選
就算我墜落了無底深淵 不代表我沒權力去爭辯
我當然知道要大眾化 但我就是不想被同化
我當然想富貴榮華 但我明白現實的落差
想表達我就表達 抱歉我不可教化
消化了你的笑話 不爽就把我封殺
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 22 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 16 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 1 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 22 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
徐若瑄抗癌走過手術開唱 「我沒有放棄」台下哭成一片
徐若瑄23日在Billboard Live Taipei開唱，她為了曲目安排，「潛水」在粉絲社群兩個月，改編了多首歌曲，準備了20分鐘的不插電演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，展現滿滿誠意。Yahoo娛樂訊息 ・ 15 小時前
周子瑜手寫信全文曝光淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前
范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃漏稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後全面消失於中國娛樂圈。近年她靠海外作品重新累積聲量，今年更憑馬來西亞電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，原本被視為她「重新出發」的重要時刻，中國網友也紛紛留言稱她「勵志」、「終於守得雲開」。然而，范冰冰奪影后的消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 17 小時前
優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開
11月20日中午時分，小優快步出家門迅速搭上計程車。12點出頭，穿著隨意的她臉上疑似還貼著面膜，提著大包小包走進台北市信義區一處公寓一樓店面化妝。不久，小優在個人社群貼文當天是她主持的《優美人生》醫美節目錄影。下午4點多，錄影結束後，小優匆匆忙忙離開拍攝現場，火...CTWANT ・ 3 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力造咖 ・ 1 天前