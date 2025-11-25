謝侑芯猝逝1個月！黃明志口頭保釋期明屆滿 深夜無預警吐心聲

黃明志今天凌晨在社群上架新歌《誤解就誤解》，歌詞內容闡述近來心聲。（圖／陳俊吉攝）

台灣網紅謝侑芯上個月22日在馬來西亞猝逝，案情由健康因素轉為謀殺案偵辦，備受外界關注，最後和死者接觸的歌手黃明志，因此遭大馬警方拘留9天協助調查、釐清真相，本月13日才獲釋。黃明志25日凌晨在社群上架新歌《誤解就誤解》，其中的歌詞直接闡述心聲，引起大批網友回應。

謝侑芯命案發生一個多月後，黃明志25日曝光新歌，照片封面是自己的8格光頭照，設計風格像是嫌犯通緝照被射擊過、彈痕斑斑，尤其歌詞強調「誤解就誤解、汙衊就汙衊」、「我走我的路線 態度從來都不變」，他用嘻哈曲風闡述心境，自清的態度也相當明確。

新歌上架後，立刻吸引網友正反兩面的熱烈討論，「加油加油加油！真的出什麼歌都洗腦，相信你、繼續做你自己，不能浪費鬼才」、「好喜歡，黄明志。這首歌好好聽，神歌啊」、「其實只要等警方的調查出來就好了，也不用搞這麼多」、「相信你們是合意魚水之歡」、「加油！走自己的路。懂你的人自然懂你」、「所以檢驗出的都是假的？？」、「吸毒就吸毒，被驗出就被驗出吸毒，哭啊就哭啊，吸毒仔教壞嬰仔大小」、「不變應萬變」。

黃明志《誤解就誤解》歌詞全文如下：

誤解的就誤解 討厭的就討厭

汙衊的就汙衊 無言的就無言

誤解的就誤解 敷衍的就敷衍

我走我的路線 態度從來都不變

本來就無解 本來就不該出現

只看見汙點 做再多你也不屑

本來就膚淺 因為都不是你付錢

太天真無邪 最後才發現孤立無援

有人隨便亂擷 為了流量散播謠言

羊群不懂分辨 用風向把人品都帶偏

我做我的音樂 不想被操控被TM誰篩選

就算我墜落了無底深淵 不代表我沒權力去爭辯

我當然知道要大眾化 但我就是不想被同化

我當然想富貴榮華 但我明白現實的落差

想表達我就表達 抱歉我不可教化

消化了你的笑話 不爽就把我封殺

