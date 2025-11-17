謝侑芯猝逝25天終於將返台！家屬委託律師完成火化
台灣網紅謝侑芯10月22日猝逝於馬來西亞，享年31歲，消息隔了1個多禮拜才被公開，令許多親友、粉絲相當震驚。由於離世過程疑點重重，謝侑芯的遺體在當地太平間待了25天才終於被領回，並於16日上午完成火化儀式，將由家屬代表帶回台灣。
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯的遺體經過3個星期調查後，終於被允許領回，她的家屬代表律師和殯葬業者在16日上午8點30分抵達吉隆坡中央醫院太平間，辦理相關手續。隨後2名遺體美容師帶著器具走進太平間，為謝侑芯整理儀容，過程大約1個小時，遺體美容師上午9點45分才走出太平間。
接著謝侑芯的遺體在2輛休旅車護送下離開太平間，但車上並未掛著遺照，隨即前往火化場，雖然謝侑芯的家屬沒到當地送別，家屬代表疑似在保鑣同行下現身，所有程序則由律師及殯葬業者代為辦理。最後，相關人士在靈柩前祭拜和上香，道士也進行約5分鐘超渡儀式，直到10點30分將靈柩推入火化爐火化，才讓謝侑芯能夠真正回家。
謝侑芯猝逝延燒近1個月，剛開始傳出死因為心臟病發，後來卻爆出歌手黃明志也在案發現場，使整起案件十分弔詭。先前黃明志經過9天扣押後口頭保釋，並發文坦言：「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中…」如今謝侑芯將返回台灣，她的經紀人、好友目前未做出回應。
更多中時新聞網報導
高燒逾3天恐感染肺鏈 速就醫
山下智久盼再合作周杰倫
芬普尼蛋查汙染源 學者指飼料是破口
更多熱門影音：
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
其他人也在看
新店2死車禍今相驗！騎士父：對方突然冒出反應不及
新北市新店區昨（15）日下午發生1起離奇車禍，34歲徐姓男子騎機車行經民族路時，與86歲劉姓老翁騎乘的單車發生碰撞，2人皆在自行就醫時突然昏迷，經醫師搶救後仍宣告不治。今（16）日下午檢警相驗徐男遺體，徐父表示，兒子正常行駛時劉翁突然衝出來，他都沒有反應時間。中天新聞網 ・ 15 小時前
新店22歲男車禍自行就醫昏迷亡 高大成：應蜘蛛網膜下腔出血
新北市新店區民族路15日發生離奇車禍，86歲劉姓男子騎單車與22歲徐姓騎士碰撞後倒地，劉男送醫不治。原先自行就醫的徐男，卻在看診途中突然昏倒，經搶救仍宣告死亡。中天新聞網 ・ 19 小時前
北港新地標將啟用！《光之祥雲》點亮百年糖廠
百年歷史的北港糖廠即將迎來全新風貌，位於「北港一九一一好庫文化產業園區」的公共藝術作品《光之祥雲》已進入最後施工階段，預計近期正式亮相。作品以「甜蜜、光明、幸福、祝福」為核心意象，結合地方糖業文化與媽祖信仰精神，期盼藉由公共藝術活化場域，使北港糖廠重新成為民眾走訪與休憩的重要空間，也為北港城市景觀增添新的視覺亮點。藝術家楊士毅為雲林出生的新銳創作者，擅長以剪紙語彙、光影空間與情感敘事結合公共藝術，近年參與多項大型裝置創作，作品多以「幸福、希望、祝福」為主題，廣受各年齡層喜愛。他表示，此次返鄉創作別具意義，《光之祥雲》從構思、設計到執行歷時近兩年，期待以作品呈現北港的溫度與故事。《光之祥雲》作品以糖結晶為造型單位，象徵北港因糖業而繁盛的甜蜜歷史，並融入媽祖帶來的光明庇佑，提 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」
即時中心／潘柏廷報導新北市新店區民族路昨（15）日發生一起離奇車禍案件！據了解，86歲劉姓男子騎單車，與22歲徐姓騎士發生碰撞倒下後，送往醫院急救不幸身亡；豈料，原先自行送醫的徐男，卻在看診時突然暈倒，經搶救後仍回天乏術。對此，法醫高大成今（16）日受訪分析，那一名22歲徐男會身亡應是蜘蛛網膜下腔出血。針對新北昨日上演的離奇車禍，高大成今日受訪認為，那一名22歲徐男會身亡應是蜘蛛網膜下腔出血，其實腦內出血達100c.c才會有症狀出現，在這之前是不會有感覺的，「自己車禍不要以為沒關係，只要你有噁心、不舒服、頭暈絕對有事情！」。同時，高大成更指出，對方一定頭部有受到撞擊，而顱內出血因出血量越來越大，使得出血速度也越來越快，便將腦壓向一邊，就會讓人意識不清。法醫高大成。（圖／民視新聞）因此，高大成也提醒，重大事件千萬不要急著和解，一定要經過2至4天再說；如果一直感到頭暈想吐，那就是很標準的顱內出血。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」 更多民視新聞報導超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄人設全毀！館長慘遭毀滅式爆料 董念台：早知他不是個咖台南善化啤酒廠外2機車互撞！65歲女騎士命危、1人意識不清民視影音 ・ 18 小時前
中年女人看起來更年輕的4個關鍵：原來凍齡不是靠醫美，而是這些生活習慣
常聽人說「過了中年就開始老」，但許多被稱為「越活越年輕」的女性，並不是靠昂貴保養品，而是把日常的一些小細節做到位。以下4個習慣，看似簡單，卻是讓氣色和狀態明顯變好的關鍵。姊妹淘 ・ 19 小時前
羅智強批「剝奪陸配參政」 沈伯洋3點回擊酸：不愧全台水準最低立委
藍委羅智強今（16日）透過社群稱「欺壓陸配的沈伯洋」遭中國通緝一點也不值得同情，還稱沈是「民進黨最早主張剝奪陸配參政權的立委」，對此，沈伯洋提3點反擊，直言台灣公務員本就不能擁有他國籍，大酸羅智強連常識都不清楚「不愧是全台灣水準最低的立委」。鏡新聞 ・ 22 小時前
羅智強嗆沈伯洋「自作自受」 王婉諭批：裡應外合 中共在地協力者
中共揚言對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，立法院民進黨團14日提案建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，國民黨團書記長羅智強今日指控，沈伯洋欺負陸配、自作自受，有什麼資格，要別人保護他？他堅決反對民進黨上述提案。時代力量黨主席王婉諭直言，從羅的回應，就可明顯看出來，國民黨，就是那個裡應外合、背自由時報 ・ 21 小時前
陸路不成走海路！墨西哥偷渡船闖關加州 不慎翻覆釀4死4傷
美國海岸警衛隊證實，加州聖地牙哥沿海14日出現一艘載有疑似移民的木船，不慎翻覆，造成至少4人死亡、4人送醫，並持續搜索其他可能在船上的人。中天新聞網 ・ 21 小時前
鳳凰重創蘇澳永春里！土石堆半層樓高 清理4天仍未完
鳳凰颱風為宜蘭縣蘇澳鎮帶來嚴重災情，永春里野溪暴漲引發土石流，造成多戶居民住家土石堆積達半層樓高。國軍與啟德機械起重工程團隊協助救災，已進入第4天，因土石量過於龐大，清理工作至今仍未完成。中天新聞網 ・ 20 小時前
全國競技體操錦標賽 劉彥甫地板奪金 (圖)
114年全國競技體操錦標賽16日在新北市厚德國小體操館舉行大專社會男子組賽事，在地板項目中，台北市立大學大一新生劉彥甫（圖）以12.366分奪金。中央社 ・ 18 小時前
謝侑芯大馬火化！「回台時間點」曝光 律師親口證實了
31歲「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞猝逝，遺體因調查工作而在吉隆坡中央醫院滯留25天，今（16）日警方終於同意家屬領出遺體，遺體領出後也立即被載往火化場。家屬委任律師陳俊達透露，預計最快下週能將謝侑芯的骨灰送回台灣，但具體時間仍需等待家屬決定。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 12 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前