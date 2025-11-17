謝侑芯猝逝25天終於將返台！家屬委託律師完成火化

謝侑芯猝逝大馬將返台，家屬律師代為完成火化。（圖／謝侑芯經紀人提供）

台灣網紅謝侑芯10月22日猝逝於馬來西亞，享年31歲，消息隔了1個多禮拜才被公開，令許多親友、粉絲相當震驚。由於離世過程疑點重重，謝侑芯的遺體在當地太平間待了25天才終於被領回，並於16日上午完成火化儀式，將由家屬代表帶回台灣。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯的遺體經過3個星期調查後，終於被允許領回，她的家屬代表律師和殯葬業者在16日上午8點30分抵達吉隆坡中央醫院太平間，辦理相關手續。隨後2名遺體美容師帶著器具走進太平間，為謝侑芯整理儀容，過程大約1個小時，遺體美容師上午9點45分才走出太平間。

接著謝侑芯的遺體在2輛休旅車護送下離開太平間，但車上並未掛著遺照，隨即前往火化場，雖然謝侑芯的家屬沒到當地送別，家屬代表疑似在保鑣同行下現身，所有程序則由律師及殯葬業者代為辦理。最後，相關人士在靈柩前祭拜和上香，道士也進行約5分鐘超渡儀式，直到10點30分將靈柩推入火化爐火化，才讓謝侑芯能夠真正回家。

謝侑芯猝逝延燒近1個月，剛開始傳出死因為心臟病發，後來卻爆出歌手黃明志也在案發現場，使整起案件十分弔詭。先前黃明志經過9天扣押後口頭保釋，並發文坦言：「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中…」如今謝侑芯將返回台灣，她的經紀人、好友目前未做出回應。

