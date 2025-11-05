謝侑芯生前不喝酒 雪碧曝她月收百萬內幕

31歲台灣網紅「護理師女神」謝侑芯，日前在馬來西亞拍攝期間不幸猝逝，倒臥飯店浴缸中身亡，震驚各界，由於現場疑似發現毒品與壯陽藥，加上馬來西亞歌手黃明志被指當時也在場，案件疑點重重，隨著黃明志近日主動投案，外界關注再度升溫。謝侑芯的生前好友、網紅雪碧近日駁斥流言，指責圤智雨對謝侑芯的錯誤言論，強調好友經濟獨立、生活自律。

圤智雨曾在受訪時聲稱，謝侑芯可能有不良習慣、她每月開銷龐大。據《三立新聞網》報導，對此，雪碧反駁，表示對方只見過侑芯一次面，怎麼能這樣亂講，雪碧強調謝侑芯生活規律、平時早睡，完全不喝酒且沒有不良嗜好，只有偶爾會陪自己去牛郎店消費放鬆娛樂。

廣告 廣告

針對外界盛傳有關謝侑芯開OnlyFans並月入百萬的消息，雪碧也坦言「偶爾」會有那個數字，強調謝侑芯經濟狀態獨立且生活也很規律。

5日凌晨黃明志現身投案，強調：「我不會逃，之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過。」 目前馬來西亞警方仍持續調查死因與案發經過，並釐清黃明志與謝侑芯之間的關聯，當地媒體表示，警局宣布會延扣黃明志7天調查案情。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

李竺芯金音獎摃龜失落 呂士軒玩斷金曲獎座

粿粿認踰矩王子 控范姜索1600萬

解除「廚餘禁餵」 陳駿季：須達成3前提