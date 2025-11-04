謝侑芯生前最後對話曝！閨密控遭黃明志「私約」騙飛大馬

娛樂中心／林昀萱報導

IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她10月在國外工作時猝逝，爆出馬來西亞歌手黃明志也捲入此案，目前大馬警方以謀殺罪調查中。她的閨密、網紅蔡雨潼也曝光謝侑芯生前最後對話紀錄，質疑黃明志是「私約」謝侑芯，將她騙去馬來西亞。

謝侑芯10月在國外工作時猝逝，最初馬來西亞醫院的報告是說死因為心臟病發作，但案情急轉黃明志爆出是當時報案人，他見到救護車抵達後準備往電梯方向準備離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截。黃明志向警方供稱自己沒有吸毒，會和謝侑芯共處一室，是兩人為拍攝影片討論相關內容；過程中，謝侑芯到廁所沖涼，但半個小時都沒出來，黃明志進廁所查看時，發現謝侑芯倒在浴缸內，雖立即進行CPR但依舊回天乏術。

廣告 廣告

不過警方在房間內搜出的9顆藍色藥丸初判是俗稱「愛他死」的搖頭丸，且黃明志尿液中驗出4種毒品反應，被依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪名遭起訴。昨（4）日案情急轉直下，大馬警方證實將以謀殺罪調查此案並逮捕黃明志，黃明志一度傳出失聯，最終於今日凌晨前往警局報到。由於謝侑芯20日飛抵馬來西亞48小時就喪命，警方也將重點調查這段期間內的行程。

據《東森新聞》報導，謝侑芯好友蔡雨潼透露，謝侑芯出發前和其他姐妹透露要去黃明志那邊拍攝MV，不過她和台灣對接黃明志的窗口詢問卻沒有這個消息，控訴黃明志私約謝侑芯。蔡雨潼表示，謝侑芯過去從來沒有消失過，但和眾人通聯紀錄卻停在21日晚上7時35分，之後音訊全無，強調謝謝侑芯在OnlyFans收益最好達百萬、平常也有幾十萬，根本不需要靠伴遊生活，為好友駁斥伴遊傳言。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

普發一萬登記11/5開跑！分流順序、領取方式秒懂 7大銀行加碼一次看

謝侑芯命案現場曝！遭疑「連結黃明志撈金」 閨密怒：她靠1事月入百萬

黃明志捲謝侑芯命案！MV製片開嗆揭「地獄級黑幕」：我忍了超過5年

粿粿美國團「還有一對沒爆」？疑王子私人對話流出 找掩護手法曝引瘋猜

