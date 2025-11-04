謝侑芯生前最後對話曝！閨密控遭黃明志「私約」騙飛大馬
娛樂中心／林昀萱報導
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她10月在國外工作時猝逝，爆出馬來西亞歌手黃明志也捲入此案，目前大馬警方以謀殺罪調查中。她的閨密、網紅蔡雨潼也曝光謝侑芯生前最後對話紀錄，質疑黃明志是「私約」謝侑芯，將她騙去馬來西亞。
謝侑芯10月在國外工作時猝逝，最初馬來西亞醫院的報告是說死因為心臟病發作，但案情急轉黃明志爆出是當時報案人，他見到救護車抵達後準備往電梯方向準備離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截。黃明志向警方供稱自己沒有吸毒，會和謝侑芯共處一室，是兩人為拍攝影片討論相關內容；過程中，謝侑芯到廁所沖涼，但半個小時都沒出來，黃明志進廁所查看時，發現謝侑芯倒在浴缸內，雖立即進行CPR但依舊回天乏術。
不過警方在房間內搜出的9顆藍色藥丸初判是俗稱「愛他死」的搖頭丸，且黃明志尿液中驗出4種毒品反應，被依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪名遭起訴。昨（4）日案情急轉直下，大馬警方證實將以謀殺罪調查此案並逮捕黃明志，黃明志一度傳出失聯，最終於今日凌晨前往警局報到。由於謝侑芯20日飛抵馬來西亞48小時就喪命，警方也將重點調查這段期間內的行程。
據《東森新聞》報導，謝侑芯好友蔡雨潼透露，謝侑芯出發前和其他姐妹透露要去黃明志那邊拍攝MV，不過她和台灣對接黃明志的窗口詢問卻沒有這個消息，控訴黃明志私約謝侑芯。蔡雨潼表示，謝侑芯過去從來沒有消失過，但和眾人通聯紀錄卻停在21日晚上7時35分，之後音訊全無，強調謝謝侑芯在OnlyFans收益最好達百萬、平常也有幾十萬，根本不需要靠伴遊生活，為好友駁斥伴遊傳言。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
更多三立新聞網報導
普發一萬登記11/5開跑！分流順序、領取方式秒懂 7大銀行加碼一次看
謝侑芯命案現場曝！遭疑「連結黃明志撈金」 閨密怒：她靠1事月入百萬
黃明志捲謝侑芯命案！MV製片開嗆揭「地獄級黑幕」：我忍了超過5年
粿粿美國團「還有一對沒爆」？疑王子私人對話流出 找掩護手法曝引瘋猜
其他人也在看
黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」
網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞意外身亡，馬國警方昨（4）日上午表示全案將朝謀殺案偵辦將逮捕歌手黃明志到案，直至下午5時許黃仍失聯未到案，當地媒體報導警方已正式對他發布通緝令，今日凌晨1點15分黃明志在臉書限動發文說自己「不曾逃過」，表示會給社會大眾和死者家屬一個交代。中天新聞網 ・ 4 小時前
王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！ 二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 19 小時前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 14 小時前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
坤達逃兵超後悔！剛到加拿大即返台 吳宗憲曝當下狀況「不滿還被上銬」
吳宗憲指出，坤達得知消息時，節目團隊已降落加拿大機場，當下便表明願意返台面對司法處理。吳宗憲曾詢問是否先完成拍攝再返國，對方仍選擇即刻回台，「他說還是回去好了」，顯示其誠意與責任感。對於外界關注坤達是否將繼續留在《綜藝玩很大》，吳宗憲坦言目前會讓對方暫時...CTWANT ・ 1 天前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
謝侑芯命案黃明志疑逃遭逮！警局清楚照曝光超憔悴「滿臉鬍渣頭髮稀疏」
「護理師女神」網紅謝侑芯赴馬來西亞猝死異鄉，傳出不幸在飯店猝逝，然而死因疑點重重。大馬籍話題歌手黃明志捲入命案，當時也在房內，傳出他見到救護車抵達後準備往電梯方向離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截，才讓謝侑芯命案現場也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
陳喬恩《山河枕》霸氣長公主上線 自信喊話宋茜：打仗從沒輸！
陳喬恩在古裝陸劇《山河枕》中飾演霸氣十足的長公主，她本人非常得意自己的公主造型，日前更在IG上向自己飾演的「長公主」告白：「我很喜歡長公主，她很立體、很有趣、很傲嬌、很複雜、很純粹，愛恨分明，但她對愛非常純真。」鏡報 ・ 14 小時前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志爆出在現場又涉毒！謝侑芯好友「最強奶媽」揭內幕開嗆：根本心裡有鬼
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導曾被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，享年31歲，不料昨（2）日卻爆出歌手黃明志當時在現場，且還因涉...FTNN新聞網 ・ 1 天前