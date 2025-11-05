謝侑芯生前與黃明志開房猝死！五星級酒店爆退房潮 「生意慘況」曝

娛樂中心／綜合報導

31歲網紅「護理系女神」謝侑芯魂斷馬來西亞吉隆坡五星級飯店，馬來西亞歌手黃明志因與謝侑芯同房並持有毒品遭逮後交保。4日馬來西亞警方宣布，將猝死案轉謀殺罪調查，逮捕黃明志了解案情。如今該飯店也遭牽連爆發退房潮，許多客人紛紛都辦理退房不敢入住。

吉隆坡悅榕莊酒店位於金三角地帶，外觀高聳、景觀絕佳，是當地知名五星級國際飯店。（圖／翻攝自Google Maps）

謝侑芯10月在國外工作時猝逝，最初馬來西亞醫院的報告是說死因為心臟病發作，但案情急轉黃明志爆出是當時報案人，他見到救護車抵達後準備往電梯方向準備離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截。黃明志向警方供稱自己沒有吸毒，會和謝侑芯在飯店房間共處一室，是兩人為拍攝影片討論相關內容。過程中，謝侑芯到廁所沖涼，但半個小時都沒出來，黃明志進廁所查看時，發現謝侑芯倒在浴缸內，雖立即進行CPR但依舊回天乏術。

而根據《中國報》指出，事發五星級飯店是位於吉隆坡金三角地帶的「悅榕莊酒店（Banyan Tree Kuala Lumpur）」，據悉，兩人住的套房在最高層，該酒店的總統套房一晚上要價10萬元台幣左右，相當驚人。而且他們身處的客房在飯店高層，高層客房窗外，可俯瞰整個吉隆坡繁華夜色。如今該飯店也傳出因為案件爆發退房潮，生意大受影響。

