謝侑芯生前與黃明志開房猝死！五星級酒店爆退房潮 「生意慘況」曝
娛樂中心／綜合報導
31歲網紅「護理系女神」謝侑芯魂斷馬來西亞吉隆坡五星級飯店，馬來西亞歌手黃明志因與謝侑芯同房並持有毒品遭逮後交保。4日馬來西亞警方宣布，將猝死案轉謀殺罪調查，逮捕黃明志了解案情。如今該飯店也遭牽連爆發退房潮，許多客人紛紛都辦理退房不敢入住。
謝侑芯10月在國外工作時猝逝，最初馬來西亞醫院的報告是說死因為心臟病發作，但案情急轉黃明志爆出是當時報案人，他見到救護車抵達後準備往電梯方向準備離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截。黃明志向警方供稱自己沒有吸毒，會和謝侑芯在飯店房間共處一室，是兩人為拍攝影片討論相關內容。過程中，謝侑芯到廁所沖涼，但半個小時都沒出來，黃明志進廁所查看時，發現謝侑芯倒在浴缸內，雖立即進行CPR但依舊回天乏術。
而根據《中國報》指出，事發五星級飯店是位於吉隆坡金三角地帶的「悅榕莊酒店（Banyan Tree Kuala Lumpur）」，據悉，兩人住的套房在最高層，該酒店的總統套房一晚上要價10萬元台幣左右，相當驚人。而且他們身處的客房在飯店高層，高層客房窗外，可俯瞰整個吉隆坡繁華夜色。如今該飯店也傳出因為案件爆發退房潮，生意大受影響。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
更多三立新聞網報導
獨家／黃明志捲謝侑芯命案！JKF爆牽線兩人性交易 73字急發聲了
王子爆不倫停工！毛弟突宣布「大陸演唱會延期」 公開發聲道歉了
王子道歉聲明「沒掛事務所名」！業界人士曝內幕：接案律師也怕黑掉
獨家／批范姜彥豐吃軟飯！粿粿兄遭起底喬傑立男團 孫德榮不忍發聲了
其他人也在看
睽違六年韓職回歸冬盟 日職聯隊兩台將成話題焦點
2025亞洲冬季棒球聯盟即將登場，台、日、韓三國共五支球隊參戰，日職聯隊與日本社會人隊持續參賽，韓職聯隊則是睽違六年後再度組隊出征。日、韓兩國參賽名單正式公布，各隊皆派出頂尖陣容迎戰，其中更有兩位旅日台灣好手入列日職聯隊，為今年冬盟增添話題與看點。鏡報 ・ 14 小時前
深蹲、車禍、重物久壓…恐引發橫紋肌溶解症？醬油尿、全身無力都是警訊，及早治療避免腎衰竭
你可能聽過這樣的新聞：「工程師請健身教練，深蹲後腿軟，小便如醬油，原來是橫紋肌溶解症」。或是「毒趴上使用多種毒品與酒精，合併橫紋肌溶解症與多重器官衰竭致死。」幸福熟齡 ・ 1 小時前
李進勇秒恢復民進黨籍！王鴻薇酸：超忠誠
[NOWnews今日新聞]中選會前主委李進勇任期到3日止，中選會推選代理主委吳容輝，並於4日上任。不過李進勇4日也立即恢復民進黨籍，國民黨立委王鴻薇酸，說個笑話，中選會是超越黨派獨立機關。王鴻薇說，李...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
信義9億CEO雙屍命案「體內驗出6毒品」 疑混吸G水沒掙扎就猝死
台北市信義區一處豪宅上月25日發生駭人雙屍命案，某創投公司執行長陳姓男子和曾姓女子雙雙陳屍客廳，警方初驗現場留有毒品反應，經檢驗後發現2人體內竟驗出多達6種毒品反應，其中一種是俗稱為「G水」的前驅物質GBL，不排除是多種毒品交互作用複雜，且短時間內大量混合施用，進而導致中樞神經遭抑制而猝死。太報 ・ 2 小時前
木村拓哉坦言配老花鏡片很舒服 OWNDAYS黑框眼鏡讓大叔好有味道
即將於下週迎來53歲生日的日本天王木村拓哉接下眼鏡品牌OWNDAYS日本與台灣的全球大使，不但在廣告中流下黑色的眼淚傳遞專屬於大人的極致黑色，也透露使用多焦鏡片後，已把它當成一個信賴的好夥伴。想要跟木村一樣帥氣的門檻不算高，四千元有找就能搞定，並呼應廣告意象：黑框，很可以。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
懶人包》普發1萬登記今上路！18家銀行優惠加碼一次看
普發現金1萬元預登記今（5）日上路，已有例行領取政府津貼或年金者，11/12開始入帳，11/17開放民眾到指定金融機構（含郵局）實體ATM機台領取。臉書粉專「理享人生」分享各銀行「普發一萬加碼」優惠。中時新聞網 ・ 4 小時前
黃國昌為軍服採購案嗆顧立雄 週刊爆得標廠獨董是「端木正」｜#鏡新聞
民眾黨立委黃國昌7月針對國軍軍裝採購案，批評競標廠商的人事，還質疑物流商沒有做衣服的能力，鏡週刊質疑，這是否在幫成衣商金主打擊競爭對手？週刊進一步發現最後得標廠商的獨董，正是民眾黨政治獻金案的會技師端木正；民進黨立委沈伯洋直言，「有些立委壞習慣，用個案質詢，就會有瓜田李下的嫌疑」。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
擊落17星！薛仕凌自首閃兵30萬交保 王大陸一己之力掀翻演藝圈
藝人王大陸今年2月爆出找「閃兵集團」偽造病歷逃避兵役，新北地檢署已發動3波搜索，找出修杰楷、坤達等15名男星涉案，今天（4日）擁有雙金加持的薛仕凌也出面自首，涉案藝人打到17人，蝴蝶效應幾乎波及半個演藝圈男星，王大陸因此被網友戲稱「憑一己之力掀翻演藝圈的辣個男人」；2015年藝人李蒨蓉與阿帕契直升機合照，小小動作最終讓多位官兵受懲處，也被稱為「無知殲滅601旅」、「拔掉星星的你」。鏡新聞 ・ 17 小時前
一下雨就關節痛？營養師激推「5種飲食」有感鎮痛、抗發炎：「這兩種魚」每周至少吃2次
最近大雨不斷，除了要擔心衣服沒乾以外，不少人也有關節痛的問題，雖然目前國外研究還找不出天氣與關節痛的關聯，但不少人一下雨就真的很有感，而這疼痛主要與關節發炎有關，到底怎麼做能幫助舒緩關節痛，就讓好食課Lexie張宜臻營養師教你怎麼吃幫助舒緩疼痛！幸福熟齡 ・ 40 分鐘前
梁東屏專欄：川普總是臨陣退縮 美國很難再次偉大
梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員鏡報 ・ 5 小時前
快訊／謀殺謝侑芯現場「還有第3人」？經紀人Chris回應了：拜託大家幫忙
網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，案情大逆轉，當地警方改以謀殺方向偵辦，而鎖定的關鍵人物就是與她共度一晚且最後接觸謝侑芯的知名歌手黃明志。據了解，警方改以謀殺案偵辦後，原本交保的黃明志卻突然失聯，電話不接，大馬警方發布通緝。謝侑芯經紀人Chris發文更驚爆「現場還有第三人，這人到底是誰」，現場是否有第三人，Chris也親自回應了！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
她孤獨死遺物順利清理 「死後贈與」成解方
[NOWnews今日新聞]日本邁入高齡化社會多年，但在人口老化、都市化以及家庭結構改變下，卻也造成獨居老人獨自去世的「孤獨死」問題日趨嚴重，這也使得日本社會近年來掀起一股「終活」運動。日本「長壽縣」之...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 2 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前