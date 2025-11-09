謝侑芯生前談某啦啦隊表面清純 背後戳刀「林X的鼻子做的」

31歲「護理女神」謝侑芯上月在馬來西亞過世，原傳出她因健康因素身亡，但馬來西亞警方宣布會朝謀殺罪偵辦，案情有待進一步公布。而謝侑芯生前除了常曬性感影音外，也曾誠實說被「王姓富商」追求過，先前啦啦隊女神鬧貌合神離，她更爆料有些人表面清純，私下超會忌妒，還會主動爆料「林X的鼻子在哪裡做的」。

謝侑芯今年9月曾發文表示，去年將自己關在家中，因為對這世界和他人感到失望，「不管是感情方面還是友情背叛、欺騙」，對21世紀相當厭惡，幸好有朋友願意帶她走出戶外；後來傳出有啦啦隊女神之間背後偷說壞話，她表示自己一點都不驚訝，因為過往也遇到過許多虛偽的人，「今年一直在清理朋友圈，誰能深交、誰該給我滾遠一點我心裡很清楚」。

謝侑芯特別指出，「有些人」表面上是清純甜心，私下最介意有人比她美、比她優秀，某次謝侑芯去旅行在雪場聊醫美，有個啦啦隊隊員就靠過來想加入話題，還爆料「林X的鼻子在哪裡做的」，重點是謝侑芯根本沒有主動問，讓人覺得很可怕，竟然有人私下這樣「踩同事」。

最後，謝侑芯說，許多人都是說一套、做一套，說自己沒有物慾、不靠錢看，但天天忙著跟有錢人、富二代往來，「這圈子碎嘴女太多了單純見不得別人好，習慣就好」，有人問她說的到底是誰？她回應：「我認為我說的很明顯哈」。

