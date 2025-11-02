謝侑芯生前「合體5閨密」熱舞拍片！網湧入逼問：怎沒人出來解釋

謝侑心大馬猝逝命案，引起外界高度關注。（圖／IG@irisirisss900）

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯，在上個月31日爆出在馬來西亞因「心臟病發」猝逝，怎料今（2日）又傳出生前和歌手黃明志共處一室，現場還疑似有毒品等，令整起案件撲朔迷離。有網友翻出幾天前，謝侑芯與5名閨密網紅在當地熱舞的畫面，質疑她們「不用出來解釋嗎？」

時間回到10月19日，擁有187萬追蹤的馬來西亞DJ「VALENT鄔唯」PO出一段熱舞影片，並標註了謝侑芯、台灣DJ藍星蕾、大尺度網紅Yumi.k等共5名經常登上媒體版面的女神，嗨喊：「佳麗們請出場」。被標註的網紅們也在底下留言打招呼增加熱度。

廣告 廣告

不過，隨著謝侑芯猝逝後，就有網友憤怒地跑去該篇底下留言質疑，「怎麼就他走了，你們呢？不用出來解釋嗎？」該網友更指出與謝女同行的人，不僅沒對此做出回應，連一篇IG限動都沒有，就連臉書社群留言都關閉，懷疑案情不單純。

不少網友也質疑，為何閨密們全數噤聲。（圖／IG@valent_1314）

其他網友也紛紛留言質疑，「的確案情不單純，跟他一起出國的閨密在IG沒有說明原因，好像事情被壓下去一樣」、「正常的姐妹閨密都會想要個真相⋯問題個個都安安靜靜的發文RIP」、「有些時候家屬不對外說明的事，我們外人不能多說什麼，說多只是造成他們困擾」、「一起拍影片的幾個人還若無其事的拍限動代言」。

回顧整起案件，綜合大馬媒體《中國報》、《光明日報》報導，當地警方揭露，謝侑芯在吉隆坡當地一間五星級飯店猝逝，而黃明志人也在現場，更被警方搜出身上疑似毒品、壯陽藥等。經檢驗後確認黃明志共對4種毒品呈現陽性反應，相關單位正積極調查中。

針對此案，黃明志則透過臉書否認涉毒、吸毒，經紀人也表示，「黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。」謝侑芯的經紀人Chris先前回應，僅收到當地院方通知死因為心臟病發，令家人難以接受，不排除將進一步追查真相。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

粿粿認踰矩王子 控范姜索1600萬

金價漲 5749人瑞領7699萬金鎖片創新高

TPBL》洛夫頓救駕 戰神擋住反撲險勝