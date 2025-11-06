謝侑芯生前「最後心願」曝光！經紀人哽咽揭1真相

娛樂中心／張予柔報導



網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，昨（5）日投案，目前遭警方留置調查。突如其來的噩耗讓謝侑芯的家人十分哀痛，白髮人送黑髮人令人鼻酸。據悉，謝侑芯父母已委託代理人赴馬協助處理女兒後事，全程行程保密，並聘請保鑣隨行確保安全。









謝侑芯生前「最後心願」惹鼻酸！經紀人哽咽：永遠無法實現…揭父母託人處理後事真相

謝侑芯經紀人Chris透露了她生前的願望，有個心願一直無法實現，就是希望能找個好歸宿。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

根據《中國報》報導，謝侑芯經紀人Chris透露，自己一直有跟謝父、謝母保持聯繫，但兩位長輩因健康狀況無法親自飛往大馬。他強調「我相信瞭解謝侑芯父母的人就會明白，這並非父母不愛她，反而是非常的愛她，這是我必須澄清的，只是顧慮到健康和安全問題」。Chris也透露了謝侑芯的生前遺願，表示她曾告訴他自己有個心願一直無法實現，就是能找個好歸宿，Chris也表示知道謝侑芯想早日退休、結婚生子、安定下來，可惜她如今離世，遺願永遠無法實現，令人非常惋惜。

謝侑芯生前「最後心願」惹鼻酸！經紀人哽咽：永遠無法實現…揭父母託人處理後事真相

吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪指出，多項化驗報告預計需時三個月才能出爐。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯IG）

至於黃明志部分，警方指出，案件疑涉及毒品成分，為釐清死因，已向法院申請延押6天至11月10日。吉隆坡總警長拿督法迪爾昨（5）日受訪時表示，警方將「不排除任何可能」，並會依據實驗室分析結果判定死因，目前正等待完整的毒理與解剖報告，預計約需3個月時間才能出爐。不過關於是否有其他人士涉案，法迪爾則以「不便透露」回應，僅重申警方正全面調查中。大馬法醫陳然致也在社群平台發文指出，這起案件的情況相當複雜，並非「沒有所謂簡單的死亡」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：謝侑芯生前「最後心願」惹鼻酸！經紀人哽咽：永遠無法實現…揭父母託人處理後事真相

