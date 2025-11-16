謝侑芯生前「被人吃夠夠！」雪碧開砲網美界假面閨密：不敢講話？

雪碧痛罵聲稱和謝侑芯是好友的假面閨密，出事後就全部安靜，不敢講話。（圖／IG@sprite0719ss）

台灣大尺度網紅謝侑芯命喪馬來西亞一事，也讓外界開始對她的職業身分抱持懷疑，甚至出現批評言論。好友雪碧看不下去，痛批與謝侑芯生前互稱好友、好閨密的網美，至今仍鴉雀無聲、不敢講話。

雪碧15日在社群憤怒發文，「拍of（OnlyFans成人網站）賺錢，我跟芯大家都有底線，而且芯也沒有失去自己的善良本性」，還分享了謝侑芯生前總是無怨無悔，願意和粉絲數較低的女網美們拍片，「芯說沒關係呀，結果那些女生有幾個幫她講話？」

雪碧接著揭露，不少自媒體是在利用謝侑芯，拍片不給酬勞，一賺到流量就聲稱「以後拍片接到業配會給錢！」結果到頭來什麼都沒有，痛批「吃人吃夠夠！而且我們代言本來要收錢，芯常常因為認識的朋友，也不收錢，還幫你們拍照打卡，芯就是個好人。」

如今，謝侑芯出事離開了，讓雪碧恨不得點名這些所謂的好朋友、好閨密，「發生事情，你們呢？當初的好朋友呢？閨密呢？不敢講話，害怕起底，是走切割的路線嗎？又要得罪人了，反正我也不靠他們吃穿，講完！」

好友謝薇安也在底下抱怨，網美圈某些女生還造謠她和謝侑芯不熟，「我真的笑爛，以為拍照打卡就叫好閨密喔？結果她們沒有任何人跟我飛去看看侑芯啊，一堆假面具噁心，什麼都不知道在那邊雞叫。」

雪碧也安慰說到，「其實這幾天的新聞，大家也是看芯的ig，就知道是哪些人了，我們算是過濾圈子了，我也想飛，但我對馬來西亞不熟，辛苦你了這幾天，你真的人很好，做了很多！」

