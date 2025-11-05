謝侑芯疑遭毒殺？馬警動員「神秘單位」介入曝新進度

娛樂中心／張予柔報導



網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日凌晨親自到警局投案。警方為釐清案情，已向法院申請延押6天，隨著雙方粉絲與媒體持續關注，吉隆坡警方也首次公布檢驗報告的時程。





謝侑芯是否遭毒殺？大馬警方動員「1神秘單位」介入…最新進度曝光

針對網紅謝侑芯（右）命案，大馬警方以事證尚未明朗為由，向法院申請延押黃明志（左）6天，相關的檢驗程序預計需三個月才出爐。（圖／翻攝自謝侑芯IG、黃明志臉書）

謝侑芯猝逝異鄉的消息震驚社會，在台灣和馬來西亞瞬間掀起熱議。由於與她同行的黃明志是唯一一位在場公眾人物，大馬警方隨即展開調查，並以事證尚未明朗為由，向法院申請延押6天至11月10日，盼藉此釐清是否涉及第三人、毒品或刑事成分。警方表示，目前仍待多項化驗報告，包括解剖與毒物分析等，而這些檢驗程序預計需時三個月才能出爐。

謝侑芯是否遭毒殺？大馬警方動員「1神秘單位」介入…最新進度曝光

謝侑芯是否因毒品致死？吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，會依據實驗室分析結果判定死因。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

外界最關心的，謝侑芯是否因毒品致死？對此，吉隆坡總警長拿督法迪爾今（5）日受《中國報》採訪指出，警方將「不排除任何可能」，並會依據實驗室分析結果判定死因。不過關於是否有其他人士涉案，法迪爾則以「不便透露」回應，僅重申警方正全面調查中。而馬來西亞警方也動員「重案組D9」介入偵辦，全案在他們主導下秘密進行。據了解，該單位專門處理嚴重與組織性犯罪的菁英單位，範圍涵蓋謀殺、重傷、綁架、重大搶劫等高層級刑案，被視為當地警方最核心，近年轉型為「特別調查組」，任務聚焦於跨領域、高難度及需要特殊偵查技術的案件。

謝侑芯是否遭毒殺？大馬警方動員「1神秘單位」介入…最新進度曝光

黃明志5日凌晨在IG現身，預告自己將去投案且不會逃。（圖／翻攝自IG@namewee）

黃明志於5日凌晨主動到警局，並在投案前，透過IG上傳自拍影片並在限動以黑底白字寫下100字。他表示，自己接下來會全力協助警方調查，「給社會大眾和死者家屬一個交代」，同時也強調自己並未潛逃，不僅喊出「我不會逃」，甚至還脫口稱「之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過」。

