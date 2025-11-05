謝侑芯疑遭毒殺？馬警動員「神秘單位」介入曝新進度
娛樂中心／張予柔報導
網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日凌晨親自到警局投案。警方為釐清案情，已向法院申請延押6天，隨著雙方粉絲與媒體持續關注，吉隆坡警方也首次公布檢驗報告的時程。
針對網紅謝侑芯（右）命案，大馬警方以事證尚未明朗為由，向法院申請延押黃明志（左）6天，相關的檢驗程序預計需三個月才出爐。（圖／翻攝自謝侑芯IG、黃明志臉書）
謝侑芯猝逝異鄉的消息震驚社會，在台灣和馬來西亞瞬間掀起熱議。由於與她同行的黃明志是唯一一位在場公眾人物，大馬警方隨即展開調查，並以事證尚未明朗為由，向法院申請延押6天至11月10日，盼藉此釐清是否涉及第三人、毒品或刑事成分。警方表示，目前仍待多項化驗報告，包括解剖與毒物分析等，而這些檢驗程序預計需時三個月才能出爐。
謝侑芯是否因毒品致死？吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，會依據實驗室分析結果判定死因。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
外界最關心的，謝侑芯是否因毒品致死？對此，吉隆坡總警長拿督法迪爾今（5）日受《中國報》採訪指出，警方將「不排除任何可能」，並會依據實驗室分析結果判定死因。不過關於是否有其他人士涉案，法迪爾則以「不便透露」回應，僅重申警方正全面調查中。而馬來西亞警方也動員「重案組D9」介入偵辦，全案在他們主導下秘密進行。據了解，該單位專門處理嚴重與組織性犯罪的菁英單位，範圍涵蓋謀殺、重傷、綁架、重大搶劫等高層級刑案，被視為當地警方最核心，近年轉型為「特別調查組」，任務聚焦於跨領域、高難度及需要特殊偵查技術的案件。
黃明志5日凌晨在IG現身，預告自己將去投案且不會逃。（圖／翻攝自IG@namewee）
黃明志於5日凌晨主動到警局，並在投案前，透過IG上傳自拍影片並在限動以黑底白字寫下100字。他表示，自己接下來會全力協助警方調查，「給社會大眾和死者家屬一個交代」，同時也強調自己並未潛逃，不僅喊出「我不會逃」，甚至還脫口稱「之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：謝侑芯是否遭毒殺？大馬警方動員「1神秘單位」介入…最新進度曝光
更多民視新聞報導
信義德撲賭場查扣千萬賭資！10人落網驚見「超兇網紅」
王子道歉范姜彥豐「認1事」！喊出：和粿粿共同⾯對
洪榮宏遭疑罹癌！雙目緊閉「教友祈禱畫面曝」本人回應了
其他人也在看
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 10 小時前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案 馬來西亞警方扣留6天偵辦
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，他今天表示，自己不會逃，會全力協助警方調查。馬來西亞警方今天起扣留黃明志6天，以利進一步偵辦案件。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 15 小時前
買一個便當就出事！台南警屆退小隊長遭檢舉「浮報加班費」被法辦
台南市某警局王姓小隊長2024年間某日，在勤務中外出買便當時與民眾車輛在無號誌路口發生車禍，後來王員已屆退身分懇求主管不要上報，儘管車禍發生當下都有依程序處理，如今卻又被同事檢舉浮報加班費，現已依貪污罪函送法辦，並調職到派出所管制。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 2 小時前
黃明志失聯兩天被大馬警方通緝懷疑「已經潛逃」 經紀人發聲：相信他會前往警局協助調查
網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，消息一直到11月才傳回來台灣，其中歌手黃明志被爆出是謝侑芯生前最後見的人，甚至同處一室直到謝侑芯送醫，4日馬來西亞警方宣布將案件朝向謀殺案調查，且要將黃明志逮捕歸案，但黃明志卻關機失聯，已經被馬來西亞警方通緝，而黃明志的經紀人也透過社群發聲。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
謝侑芯命案黃明志疑逃遭逮！警局清楚照曝光超憔悴「滿臉鬍渣頭髮稀疏」
「護理師女神」網紅謝侑芯赴馬來西亞猝死異鄉，傳出不幸在飯店猝逝，然而死因疑點重重。大馬籍話題歌手黃明志捲入命案，當時也在房內，傳出他見到救護車抵達後準備往電梯方向離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截，才讓謝侑芯命案現場也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 2 小時前
爸爸你在哪！逾5萬韓菲混血兒被棄養 公益組織揭棄子亂象「她們尋找韓國父親只為生存權」
根據《韓國經濟日報》報導，由前「壞爸爸」團體（現稱「處理扶養費的人們」）活動人士具本昌（구본창）表示，從今年10月下旬起，隨著媒體報導曝光多起「尋父行動」，他在社群平台陸續張貼Kopino孩童與其韓籍父親的合照與個人影像資訊，以此希望能迫使這些逃避扶養責任的父親...CTWANT ・ 22 小時前
黃明志半夜IG發限動！臉頰消瘦吐92字聲明 捲謝侑芯命案遭警方全面通緝
歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案，消息震驚台馬兩地。由於他被傳遭大馬警方通緝、經紀人也一度表示「聯絡不上」，引發外界揣測。不過，消失近一天的黃明志，終於在今（5日）深夜現身發聲，強調自己「不會逃」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
黃金7條、現金丟在公園花圃 找到失主為67歲獨居男子
苗栗市貓裏山公園有民眾今天上午運動時，在忠烈祠廣場旁花圃，發現7條黃金及新台幣、人民幣現鈔，初估價值高達新台幣500多萬元，但民眾只敢圍觀不敢靠近，還懷疑是詐騙，市公所已通報苗栗警方找尋失主。警方調閱監視器和銀樓銷售紀錄，中午確認失主為獨居的67歲男子，警方已將男子帶回警局製作筆錄後，並返還這批金條與現鈔。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
命案倒帶48小時！謝侑芯「機場→飯店過夜黃明志」重建 警駁斥第3人在場
42歲馬來西亞歌手黃明志（Namewee）捲入網紅「護理女神」謝侑芯命案風暴，神隱多日後終於在今（11/5）日凌晨現身投案，馬來西亞媒體報導，警方證實黃明志已前往吉隆坡警區報到，目前依刑事法典第302條（謀殺罪）延扣7天調查。太報 ・ 5 小時前
苗栗金條失主找到了！老翁夜宿公園忘帶走
苗栗市貓貍山公園，今（5）早有民眾晨運時發現大量金條與現金紙鈔，初估價值超過五百萬，發現第一時間完全沒有人敢靠近，深怕是詐騙集團新手段。經查失主是一名67歲獨居老翁。除了紙鈔外，還找到7條金條，總價值台視新聞網 ・ 7 小時前
黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」
網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞意外身亡，馬國警方昨（4）日上午表示全案將朝謀殺案偵辦將逮捕歌手黃明志到案，直至下午5時許黃仍失聯未到案，當地媒體報導警方已正式對他發布通緝令，今日凌晨1點15分黃明志在臉書限動發文說自己「不曾逃過」，表示會給社會大眾和死者家屬一個交代。中天新聞網 ・ 20 小時前
打給爸爸秒消失！黃明志被通緝「行蹤成謎」大馬警方證實：他已潛逃
娛樂中心／綜合報導網紅謝侑芯（31歲）上月在馬來西亞猝逝，事件震驚台灣與大馬社群。隨著檢警調查深入，創作歌手黃明志被揭露涉入案情，且在現場遭驗出多種毒品，引發高度關注。今（4日）馬國吉隆坡總警長拿督法迪爾對外證實，案情出現重大突破，警方正式將案件從意外猝死轉列「謀殺」方向偵辦，並表示將拘提黃明志釐清細節。不過黃明志遲未現身，稍晚大馬警方宣布已對他發布通緝令。民視 ・ 1 天前
黃明志不躲了！捲入謝侑芯命案遭通緝 緊急露面吐92字聲明全文
馬來西亞歌手黃明志近來捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬國猝逝事件，整起案件引起各界關注。由於他被傳涉嫌涉毒並遭警方通緝，甚至一度失聯，引發外界懷疑是否「潛逃」。然而，沉默多時的他終於在今（5日）深夜於社群發聲，公開表示「我不會逃」，並透露自己已抵達警局，主動配合警方調查。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
獨／台中越南移工販賣狗肉 「晶片認證」讓飼主心碎
台中警方與動保人士聯手逮捕一名涉嫌非法販售狗肉的越南籍移工，現場查獲多把刀械、磅秤等作案工具，冰箱中還發現疑似保育類水鹿遺骸！經確認，部分狗肉含有晶片，竟是飼主走失多時的愛犬「多多」。據統計，這些捕狗移工年獲利恐高達新台幣2000萬元，引發社會關注動物保護議題與現行法規漏洞。動保人士呼籲中央修法，以防止類似事件再次發生！TVBS新聞網 ・ 2 小時前