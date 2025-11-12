謝侑芯真相曝光1／生前夢想破碎！自豪裸體美走大尺度路線原因：想成名
娛樂中心／綜合報導
擁有甜美外型與完美身材的網紅謝侑芯，曾任護理師，因氣質出眾而被粉絲封為「護理系女神」，因經常曬出大尺度影片在網路人氣度居高不下，沒想到上月底爆出死訊，好友雪碧先前提到謝侑芯過世，心情相當悲痛崩潰，日前圤智雨也曬出生前與謝侑芯的最後專訪，令人不勝唏噓。
圤智雨與雪碧專訪謝侑芯，生前曾在節目當中透露為何被稱為護理女神，謝侑芯坦言自己就讀台中科技大學護理系，有2年臨床護理經驗，但因想要快速成名，所以選擇較為大尺度的大膽路線發展，因此累積粉絲無數。
謝侑芯坦言那段時間並不快樂，「那環境真的不適合我，所以後來就決定北上發展。」至於為何踏入大尺度拍攝領域？她表示，當時只是希望快速累積粉絲，「沒有想太多，就覺得自己裸體很好看！」，對自己自信感十足，然而這樣想成名的執念卻讓她前往馬來西亞赴約黃明志，而斷送自己性命。
網紅謝薇安與謝侑芯互動十分密切，由於謝薇安擁有一子，因此謝侑芯時常也會與謝薇安聊孩子的事情，謝薇安透露：「她其實是一個非常想要有小孩的女生，因為她知道我有小孩，也是看著我兒子長大的，平常私下她也會關心我跟孩子的狀況」，如今謝侑芯這個願望再也無法實現了。
