謝侑芯祭品「驚見台灣味」！恢復生前美顏才離開

家屬替謝侑芯請來遺體修復師，為她化妝打扮，希望能漂漂亮亮的離開人世。（圖／IG@irisirisss900）

台灣網紅謝侑芯命案至今已過25天，家屬代表今（16日）終於將女兒遺體領出，並於上午10點半火化完畢，將在下周回到台灣，大馬媒體也曝光現場的火化儀式，場面十分哀戚。

據《中國報》報導，謝侑芯的家屬代表陳俊達與幾名殯葬業者，已於今天上午8點多完成領屍手續。另外還有兩名由家屬聘請的遺體修復師共同前往，專門替謝侑芯清潔整理、化妝打扮，總共耗費1個多鐘頭後，接著再送往莎阿南靜樂火化館舉行儀式。

透過媒體拍下的照片可見，現場十分哀戚，業者僅在靈柩前簡單進行拜祭和上香儀式，整個過程大約5分鐘就結束。雖然沒有擺放謝侑芯的遺照，但業者十分貼心，遵照家屬委託，以最高規格處理，桌上擺放白飯與菜餚，有魚有蛋有肉，還有橘子和蘋果作為祭品，還出現一杯充滿台灣味的手搖飲奶茶。

直至上午10點半左右，謝侑芯火化儀式圓滿完成。至於骨灰何時回台？家屬代表律師陳俊達表示，目前仍在等待相關手續和文件，預計最快下個禮拜就能運回台灣，不過實際時間，還有待家屬決定，也不排除家屬親自來馬來西亞接女兒回家。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

