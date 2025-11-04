謝侑芯經紀人轟黃明志「公開說謊」 家屬聘一線律師團應戰

謝侑芯猝逝案改為「謀殺案」偵辦，黃明志為關鍵人物。(圖／irisirisss900 Instagram、中時資料照)

有護理師背景的台灣網紅謝侑芯，赴馬來西亞旅遊期間離奇猝逝，震驚各界。由於她生前最後接觸的人正是馬來西亞歌手黃明志，案件一再掀起輿論爭議。近日馬國警方宣布，謝侑芯案調整為「謀殺方向」偵辦，讓外界再度聚焦此案。對此，謝侑芯經紀人Chris也在 IG 限時動態發文，怒斥黃明志「公開說謊」，並強調家屬已聘請當地律師團介入。

Chris在限時動態以黑底白字貼出長文聲明，開頭寫道：「親愛的朋友與媒體夥伴們，針對近日的發展，我認為有必要親自發表統一聲明，避免外界透過不同渠道誤傳或曲解我的意思。」他坦言，家屬與他對最新進展感到震驚，雖然最初的說法令人難以置信，但當時他們仍選擇相信與接受，「然而，現在出現的新版本反而更接近我們一直以來的懷疑。尤其在黃明志公開說謊之後，我們更加確定，必須全力以法律途徑追求真相與正義。」

他也透露，出於安全與健康考量，家屬目前無法親赴馬來西亞，已委託專業代表處理相關事宜，並聘請當地一線律師團隊協助推進後續法律程序。Chris再三強調，目前外界流傳的訊息多非官方版本，因此暫時無法確認其真實性，「我們相信，透過律師與專業團隊的努力，真相終會水落石出。」

最後，Chris呼籲外界給予家屬空間與時間，表示在律師與家屬共同同意之前，不會再發表任何新的正式聲明。他感性寫道：「懇請各界給予家屬時間與空間，讓他們能平靜地面對這些突如其來的變化。感謝大家的關心與理解。」

謝侑芯經紀人Chris聲明全文

親愛的朋友與媒體夥伴們：

針對近日的發展，我認為有必要親自發表統一聲明，避免外界透過不同渠道誤傳或曲解我的意思。

家屬與我對這些新的進展都感到非常震驚。雖然最初的說法令人難以置信，但我們當時仍選擇相信與接受。然而，現在出現的這個新版本，反而更接近我們一直以來的懷疑。尤其在黃明志公開說謊之後，我們更加確定，必須全力以法律途徑追求真相與正義。

由於安全與健康考量，家屬目前無法前往馬來西亞。他們已委託專業代表處理相關事宜，並聘請了馬來西亞一線律師團隊，協助推進後續法律程序。

目前外界流傳的消息多半並非官方資訊，因此我們暫時無法確認其真實性。我們相信，透過律師與專業團隊的努力，真相終會水落石出。

在此之前，除非家屬與律師共同同意，我們將不再發表任何新的正式聲明。

懇請各界給予家屬時間與空間，讓他們能平靜地面對這些突如其來的變化。

感謝大家的關心與理解。

★未經判決確定，應推定為無罪。

