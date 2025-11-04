謝侑芯經紀人追問「空白18小時」！ 提4大疑點：現場有誰、畫面在哪

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

台灣網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞猝逝，案件持續延燒，今（4）日當地警方宣布本案從原本的自然死亡事件轉為「謀殺」方向偵辦，並將她生前最後接觸的對象、大馬歌手黃明志列為通緝對象，外界對事件真相議論紛紛。謝侑芯經紀人Chris今日晚間再度在社群媒體發聲，沉痛寫下：「正義也許會遲到，但永遠不會缺席」並提出4大疑點，呼籲警方徹查真相。

台灣網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞猝逝，經紀人Chris列出4大疑點追問空白的18小時。（圖／取自臉書／謝侑芯）

Chris表示，事件爆發以來，社會輿論充斥各種聲音，「謾罵、嘲笑、惋惜、憤怒、不捨等等，這都沒關係，至少網友們關心這件事情。」她強調案發至今，仍有許多關鍵細節未被釐清，新聞底下網友提出的質疑，也正是她與親友想知道的答案。

她接著整理出4大疑點。第一項是「空白的18小時」。Chris指出，謝侑芯最後一次與她聯繫是在10月21日晚間7時07分，之後就音訊全無。然而根據新聞報導，馬來西亞警方是在22日下午1時40分通報案件，「中間空白的將近18小時發生了什麼」。

第二項疑點是「謝侑芯對於違禁品是否知情及意願為何」。Chris表示，案發後資訊反反覆覆，幾乎「每日一更新」，有的甚至會推翻先前公布的消息，讓外界霧裡看花。她指出「沒有任何資訊表示事發當下，侑芯對於違禁品或是任何未知的事，是否在完全知情且同意的情況下發生」。

第三個疑點則是「現場是否有其他人」。Chris強調，現場除了當事人侑芯以及「藝人」在場，是否有飯店人員、目擊者或是其他未知的人，目前無從得知。

最後一項疑點與「監視器相關畫面」有關。Chris指出，媒體報導案發地點為當地飯店，但至今沒有任何單位表明是否掌握監視器或關鍵畫面，「眼下尚未有任何相關資訊。」

Chris坦言，這四項疑問並非代表家屬立場，而是他個人對事件的關心與困惑，「相信在真相尚未大白之前，對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬。只求真相，僅此而已。」

