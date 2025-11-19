謝侑芯翻版？女子陳屍花蓮摩鐵 警查在場2男涉滅證毒品

花蓮市國聯二路一間汽車旅館昨（17）日下午發生一起離奇命案，一名52歲林姓女子在房內，突然失去生命跡象，經送醫搶救後於當日下午4時34分宣告不治。警方到場發現林女手臂有針孔及瘀血痕跡，現場還查獲海洛因、毒品咖啡包、針頭等證物，已將同在現場的2名男子，依涉犯毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮一間汽車旅館發生女子死亡命案，且警方在現場查獲毒品。（圖／警方提供）

花蓮消防局17日下午3時許接獲通報，市區某汽車旅館有女客人昏迷，救護人員到場時立即對林女展開搶救。醫護人員發現林女身上雖無其他外力傷口，但手部有針孔及瘀血痕跡，疑似施用毒品。警方獲報後前往調查，在房內起獲毒品海洛因1包、毒品咖啡包3包、毒品咖啡包殘渣袋2袋、針頭2支、不明粉末殘渣袋1包、不明藥錠7顆等證物，並將現場的51歲方姓男子及張姓男子帶回調查。

據了解，方男與林女16日晚間從宜蘭到花蓮旅行並入住該汽車旅館，原訂17日下午3點退房。方男向警方供稱林女為前女友，兩人趁著休假一起觀光遊玩，不清楚毒品來源。方男表示，退房時突然發現林女失去呼吸心跳，嚇得打電話給住在花蓮的張姓友人到場，協助滅證毒品，張男也否認持有毒品。

警方初步調查，懷疑林女可能因服用過量各式毒品導致死亡，但方男二人否認涉案，並堅稱不知毒品來源。目前全案已依涉嫌毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦，詳細案發原因及林女死因，仍有待進一步調查釐清。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

