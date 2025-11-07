謝侑芯裸體慘死！過兩週後「大逆轉才變謀殺罪」 大馬高官曝調查內幕

記者趙浩雲／台北報導

「護理女神」謝侑芯驚傳10月底在馬來西亞猝死震撼各界，大馬歌手黃明志涉有重嫌，原先被列為猝死案件，直到她過世2週後，警方才轉以謀殺方向偵辦，引發外界質疑。對此馬來西亞內政部長拿督斯里賽夫丁6日公開說明其中的關鍵原因。

謝侑芯父委託代理人赴大馬幫忙處理女兒後事，有不明人士冒充謝侑芯家屬，企圖冒領遺體。（圖／翻攝中國報、謝侑芯IG）

根據《中國報》報導，賽夫丁指出，案件調查首要步驟是「進行法律分類」，必須根據初步證人陳述與相關證據，經嚴謹評估後，才能援引適當法令條文、制定調查策略，因此時間上可能出現延遲。

廣告 廣告

他強調：「最重要的是，警方必須在最恰當與合理的法律框架下，追求真相、維護公義。」賽夫丁指出有些案件不能單憑單一法令來分類，有時甚至需要綜合多條法律一併考量，等到分類完成後，才能進一步討論與確立調查方向。他表示調查方向有時不只一個，「有時可能是兩個、甚至三個並行展開」，直到調查結束後，才能定稿調查報告，「這就是整個調查的流程」。

更多三立新聞網報導

屠穎猝逝享壽62歲！台八女星悲痛悼念 不畏「喪沖喜」：婚前會去奔喪

離婚4個月！大牙「曬絕美新造型」秀性感自拍 自嘲：41歲離婚的老少女

王子、粿粿大尺床照怎流出？苦主曝「這一步」害慘她：外遇拜託別拍裸照

最強女優約炮黃明志鐵證曝！傳色圖喊「好想你」 圤智雨：她主動誘惑

