謝侑芯要回台灣了...遺體大馬火化「家屬視訊告別」情緒難平復

謝侑芯遺體16日上午在馬來西亞火化。（圖／翻攝謝侑芯IG、中國報提供）

台灣網紅謝侑芯遺體已於16日上午10點半在馬來西亞正式火化，距離她在吉隆坡飯店身亡已近1個月。當天上午8點半左右，家屬代表律師與殯葬業者抵達醫院領回遺體，化妝師也前往為謝侑芯整理儀容。據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯的父母情緒至今難以平復，透過視訊與女兒告別。

謝侑芯的遺體在滯留太平間長達25天後，終於獲准辦理領屍。當天上午9點45分左右，一行人辦理完領屍手續後，隨即將遺體送往殯儀館。10點15分，棺材抵達殯儀館，殯葬業者與律師全程代為辦理相關儀式，包含上香及行禮致意，並為謝侑芯進行約5分鐘的超度儀式，隨後便正式開始火化。家屬律師表示，謝侑芯的父母至今情緒仍未平復，對於女兒離世難以接受，當天也透過視訊送別女兒。

據報導，謝侑芯的骨灰將由殯葬業者協助運回台灣，讓家屬好好送她最後一程。謝侑芯的經紀人表示，在馬來西亞火化是遵從家屬意願，家屬也會將骨灰帶回台灣並舉辦私人的告別式，但細節不會對外公開。

黃明志離開警局。（圖／中國報提供）

只是，遺體火化並不代表案件已經結束。此案因涉及馬來西亞藝人黃明志，他目前獲得口頭保釋，保釋期至26日，這也是謝侑芯解剖報告預計出爐的日子。馬來西亞警方表示，若在這段期間發現新證據，將立即對黃明志採取法律行動。謝侑芯案件最初被列為謀殺調查，各方都在等待真相揭曉。

