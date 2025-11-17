謝侑芯要回家了！經紀人吐24字心聲 曝回台後事安排

謝侑芯的骨灰將由家屬代表擇日運回台灣。（圖／翻攝自謝侑芯IG）





台灣網紅謝侑芯上月22日於馬來西亞某飯店猝逝，遺體存放當地醫院太平間25天，終於在昨（16）日領出並火化，由於家屬不便親自前往，委託律師及代表前往處理，並透過視訊方式送愛女最後一程，據悉，謝侑芯的骨灰將透過家屬代表擇日運回台灣，關於謝侑芯的後事安排，經紀人Chris也回應了。

謝侑芯先前在馬來西亞離世後，由於案件有諸多疑點，歌手黃明志也牽扯其中，警方宣布轉以謀殺罪偵辦，如今謝侑芯遺體已完成火化，終於能夠回家，根據《中國報》報導，經紀人Chris吐露心聲表示：「我很高興侑芯終於要回家了，回到她家人、深愛的朋友身邊！」

至於謝侑芯的後事安排，Chris則透露，謝侑芯的骨灰會由家屬代表擇日帶回台灣，後續將舉行私人告別式，僅開放親友到場哀悼，Chris表示，「他目前仍在等待家屬通知，屆時將前往悼念儀式現場致意，送別侑芯。」



