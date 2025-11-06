謝侑芯解剖報告為何需等3個月？大馬法醫揭屍檢5大關鍵：沒那麼簡單

娛樂中心／綜合報導

謝侑芯魂斷異鄉毒理與解剖報告預計需等約3個月才能出爐。（圖／翻攝自irisirisss900 IG）

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）疑似涉入網紅謝侑芯在大馬猝逝案，目前仍被警方留置調查，目前警方已申請延押6天。由於案件涉及毒品成分，吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪時指出，完整的毒理與解剖報告預計需等待約3個月才能出爐。大馬法醫陳然致也在社群發文解釋，指此案牽涉層面複雜，「沒有所謂簡單的死亡」。

陳然致表示，根據目前初步檢驗，遺體屬於「陰性屍檢結果」，意即外觀及內部器官皆無明顯外傷或異常，因此死亡原因無法單憑肉眼判斷，必須依賴化驗與毒理學資料進一步確認。他指出：「這種情況的範圍極廣，需整合臨床檢驗、血液與組織樣本分析，才有可能找到真正的致命因素。」

大馬警方強調，現場僅有黃明志與謝侑芯兩人。（圖／翻攝自黃明志IG）

他同時強調，若器官檢查中出現變化，不僅要考慮死者本身的疾病，也必須檢驗是否與毒品反應有關，特別是若服用多種物質混合後，可能造成心臟或神經性中毒，導致突發性死亡。

法醫進一步說明，整個解剖與化驗程序牽涉多方合作，包含臨床毒理學家、法醫學與警方鑑識單位，需經過層層比對與審核，才能排除外力或第三方投毒等可能。他提醒外界，若案件存在人為介入或非自然死因，法醫必須對每一處皮膚與器官進行高倍鏡檢查，以免遺漏關鍵證據。

對於外界傳言四起、陰謀論滿天飛，陳然致也呼籲社會大眾理性看待：「在法醫學的領域裡，每一個結論都建立在無數細節與證據上，不存在『快速答案』。唯有等待正式報告公布，真相才能以最公正的方式被揭示。」目前警方尚未對案件定調，但由於涉案現場除發現疑似毒品藍色藥丸，相關樣本也已送驗。最終解剖與毒理報告結果，將成為釐清謝侑芯死因與黃明志涉案程度的關鍵依據。

