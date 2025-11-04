謝侑芯赤裸猝逝！曾聲請保護令 不堪恐怖情人搥牆、潑水

謝侑芯在馬來西亞離世。(圖/謝侑芯經紀人提供)

台灣「護理師女神」謝侑芯在馬國暴斃案，引發譁然。謝侑芯生前在節目中表示，過去曾交往過恐怖情人，受不了對方情緒失控就搥牆、潑水，只好聲請保護令。

謝侑芯日前被發現在馬來西亞的飯店浴缸猝逝，全身一絲不掛，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案後，向警方供稱兩人在飯店討論拍片，謝侑芯去沖澡後過半小時未出來，他進浴室查看才發現謝侑芯失去生命跡象，立刻CPR。警方依據現場的狀況，暫未朝性侵案偵辦，但初步尿檢顯示黃明志對4種毒品呈陽性反應。

謝侑芯的外型精緻、身材傲人，過去錄製節目《同學來了》，身穿一襲深V貼身長洋裝亮相，被誇讚像選美小姐。不過，謝侑芯自曝感情路坎坷，曾遇過恐怖情人，起初爭執時，對方會自賞巴掌，後來漸漸地演變成打爆牆壁、潑她水，「他不管冷的還是熱的，就直接拿起來往我頭上澆下去欸。」因無法繼續承受暴力行為，最終她聲請保護令。

當時，謝侑芯被問到現在的職業，坦言：「在賣電子寫真。」過去，謝侑芯在專訪中表示，接觸護理臨床後發現這份職業太辛苦，毅然決然地北上發展，因追求快速累積粉絲，選擇當大尺度模特兒，巔峰時能月收7位數。但她指出，這份職業並非想像中好賺，「要流量、要粉絲，其實很辛苦」。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

