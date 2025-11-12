謝侑芯赴大馬前才一起拍MV！吳宗憲爆導演是黃明志 得知噩耗心情難過

吳宗憲（如圖）回應黃明志風波。劉耀匀攝

馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，被大馬警方二度延扣，兩人還被大馬警方爆出有「超友誼的親密與特殊關係」，引發外界譁然。今（12日）吳宗憲和羅志祥、何美出席《綜藝ok啦》棚內訪問，被問及此事坦言，謝侑芯去馬來西亞前一天，還和他拍廣告，導演就是黃明志，兩人都有在現場，「在我左邊的就是謝侑芯，心裡蠻難過的，我當時不知道她的名字，是事後同事跟我說的。」

何美（左起）、吳宗憲、羅志祥在《綜藝ok啦》棚內接受訪問。劉耀匀攝

吳宗憲坦言，自己聽到謝侑芯過世的噩耗心裡滿難過的，「現在變成是MV要多拍一天， 因為所有她的畫面通通要去掉。」而目前黃明志的律師仍堅稱他是無辜的，警方卻說黃明志和謝侑芯之間有超友誼的關係，對於這部分，吳宗憲則不多做評論，「我也不清楚。」

黃明志捲入謝侑芯命案，目前全案仍在偵辦中，陸續有消息指出，黃明志有固定砲友，身邊更仍有交往15年的造型師女友Sarah，被問到是否會勸黃明志女友離開他身邊，吳宗憲也無奈表示，他真的不了解詳情，「跟我無關，我勸他幹嘛？司法角度要真正了解才能講。」

吳宗憲（如圖）對於謝侑芯的過世感到難過。劉耀匀攝

小馬今日也有出席錄影，卻沒有接受訪問，先前他被親哥哥質疑收入來源不明，生活卻過得奢華，甚至懷疑他與涉入「澳豐吸金案」的二姊有金錢往來，向調查局檢舉小馬可能涉及洗錢，而小馬也發布聲明證明清白，對於此事，吳宗憲表示自己會再關心對方，但清官難斷家務事，「他錄影都ok，還是要過日子，我會再跟他聊聊。我們解決別人困難的同事，也找到自己的答案。」



