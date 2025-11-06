謝侑芯身亡後Onlyfans「突上傳大尺度作品」助理發聲
31歲謝侑芯從護理師轉行網紅有成，上月卻魂斷馬來西亞，目前吉隆坡警方轉以謀殺罪偵辦。離奇的是，謝侑芯的OnlyFans最近出現多部新作品，震驚網友；對此，謝侑芯助理發文回應。
助理10月31日發文表示，謝侑芯已離開人間，前往無憂的國度，「我多麼希望能讓時間倒轉，阻止她接下那份海外的工作。」助理受謝侑芯家屬委託，協助把她生前已完成及排程中的作品整理並陸續上架，讓所有支持謝侑芯的粉絲能留下一份紀念，作為與她告別的一種方式。
至於帳戶的收益，助理請大家放心，「過去的收益均由侑芯本人親自處理；未來的相關事宜，平台也將依規定，交由其法定繼承人接手，安排後事以及照顧父母。」最後，助理懇請外界給予家屬隱私、空間，避免過度揣測；接下來的日子，助理會繼續更新謝侑芯的作品，提供給粉絲收藏。
謝侑芯10月22日被發現在飯店浴缸裡失去生命跡象，當時浴缸、浴室地板都沒有水痕，而醫院初步報告顯示心臟病發，但家屬質疑，謝侑芯生前健康狀況不錯。不久案情急轉直下，大馬歌手黃明志被查出是謝侑芯生前最後的接觸者，尿檢有4種毒品反應，房間內更有9顆搖頭丸，黃明志被起訴後獲交保，5日凌晨主動投案，目前案件將於12月18日進行下次庭訊。
★未經判決確定，應推定為無罪。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
