謝侑芯躺了25天終火化準備回台！閨密謝薇安不捨：辛苦了

謝薇安替謝侑芯祈禱送行。（圖／IG@missingvivian、謝侑芯經紀人提供）

台灣網紅謝侑芯，自從上個月命喪馬來西亞吉隆坡後，直至今（16）日已過了25天，終於被家屬代表領出火化，骨灰有望在下個禮拜回台。得知好友消息的謝薇安，也不捨地透過IG喊話：「堅強勇敢的祢，辛苦了！」

謝薇安今下午兩時多透過IG限時動態，向好友謝侑芯喊話：「羽化成仙，祢會是天上最美的仙子，一個人躺在那邊25天...堅強勇敢的祢，辛苦了。」

隨後，謝薇安在第二篇限動引用經文，來替謝侑芯的最後一程祈禱，「因父及子及聖神之名，願主與我們同在。主、耶穌基督，全人類的教主，一切生命的施予者...」

「如今過世的我們的好友謝侑芯女士，依照祢的救恩計畫，我們不求祢使她復生，只求祢廣施慈恩，使她進到天父所準備的安息之所，等待著，按照祢的許諾，在末世重建新天新地時，使她與其他善心亡者一起活，團聚於天國，分享永福永生，讚頌祢、感謝祢-人類的唯一救主，阿們。」字字句句充滿不捨又悲慟的情緒。

先前，謝薇安頻頻替謝侑芯喊冤發聲，怎料，卻多次遭到酸民批評蹭熱度。但謝薇安多次強調，自己只是希望真相盡快查明清楚，迫切期盼好友能夠早日回到台灣，不捨對方因為職業身分屢受攻擊。

