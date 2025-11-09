謝侑芯進廁所30分鐘後身亡「黃明志口供曝」…揭遲遲沒聽到水聲衝浴室

娛樂中心／綜合報導

黃明志捲謝侑芯命案， 口供曝光。（翻攝自黃明志臉書）

馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天。而黃明志在延扣期間的口供曝光，他透漏案發當天發現謝侑芯身亡的經過。

根據《中國報》報導，黃明志向警方指稱，10月22日下午1時40分許，自己和謝侑芯在飯店房中討論影片拍攝內容，期間對方表示想要「稍微沖洗一下」後，便獨自進入浴室；然而自己在外等候大約30分鐘，卻遲遲沒聽到水聲，驚覺有異的他，隨即末門進入浴室查看，不料卻驚見謝侑芯在浴缸昏迷，無論如何叫喚女方都沒有反應。

報導指出，黃明志稱，當下他隨即嘗試對謝侑芯進行心肺復甦術（CPR），但仍未能挽回生命，隨後立刻報警求助。警方到場後，在房內查獲約9顆疑似搖頭丸的藥丸，初步尿檢結果顯示，黃明志體內對4種毒品呈陽性反應，目前仍待進一步化驗與比對。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

