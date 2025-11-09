謝侑芯進浴室30分鐘後身亡 黃明志口供曝光！揭為1事進飯店

大馬歌手黃明志捲入謝侑芯謀殺案。取自當事人社群



台灣女網紅謝侑芯死於馬來西亞飯店房間浴室，全案從猝死轉為謀殺偵辦，知名歌手黃明志在場，遭通緝後警方延扣六天，將於11/10到期。黃明志延扣期間的供詞曝光，《中國報》報導，黃明志稱發現謝侑芯在浴缸昏迷，曾經嘗試向她施以心肺復甦術急救，但未果，急忙找救護車。

黄明志指出，10月22日下午1時40分與謝侑芯正在討論影片拍攝內容，期間，謝侑芯說想稍微沖洗一下，於是進了廁所，但30分鐘過了他都沒聽到水聲，他認為有異於是進入廁所，發現謝侑芯躺在浴缸內早已氣絕身亡。

謝侑芯家屬委任律師陳俊達接受訪問時表示，家屬目前最關心的是釐清這起命案的真相；其次希望外界能尊重逝者維護其名譽，也盼整個調查過程能在公平、公開與透明的原則下進行。

10月22日，謝侑芯被發現陳屍馬來西亞一處高級酒店房內，黃明志在場，他否認涉及毒品。不過，警方是在黃明志離開飯店時逮捕人，也尿液採檢驗出毒品反應，全案從謝侑芯猝死案變為謀殺偵辦。

