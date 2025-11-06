謝侑芯過世後 OnlyFans 突更新！粉絲嚇傻 助理出面揭原因

（娛樂中心／綜合報導）台灣網紅謝侑芯於馬來西亞離奇身亡案持續延燒。警方目前以「謀殺罪」方向調查，歌手黃明志被查出是謝侑芯生前最後接觸者之一，並在尿檢中呈現多項毒品反應。更引發關注的是，謝侑芯逝世後，其OnlyFans帳號竟接連上傳新作品，助理則回應這些內容是由家屬委託整理上架，用以紀念她的創作生涯。

圖／台灣網紅謝侑芯於馬來西亞離奇身亡，警方目前以「謀殺罪」方向調查。（資料照）

謝侑芯享年31歲，10月22日被發現陳屍於吉隆坡某五星級飯店浴缸中。警方指出，現場浴缸及地板均無水痕，醫院初步研判死因為心臟病發；然而家屬認為她身體健康，不認同此結論。案情經檢驗後出現轉折，黃明志被確認為她最後接觸者，並於11月5日凌晨在律師陪同下投案。警方在現場查獲9顆搖頭丸，初步毒理報告顯示他體內含有4種毒品成分，案件將於12月18日開庭審理。

圖／謝侑芯近日被網友發現作品仍在更新。（翻攝 謝侑芯OnlyFans）

另一方面，謝侑芯經營的OnlyFans帳號在她過世後仍持續更新，多部未公開影像接連上架，引起粉絲熱議。對此，謝侑芯助理於10月31日發文表示，這些內容均由家屬整理後發布，目的在讓粉絲以創作回顧方式與她告別，強調「希望外界尊重家屬隱私，不要過度揣測」。

圖／謝侑芯助理回應作品發布，目的在讓粉絲以創作回顧方式與她告別。（翻攝 謝侑芯OnlyFans）

助理進一步說明，謝侑芯生前帳戶收益均由本人管理，後續將依OnlyFans平台規定及法定程序處理，未來收益將用於後事安排與照顧雙親，同時會陸續上傳她生前已完成的作品。

目前案件正由馬來西亞警方深入偵查，調查範圍涵蓋案發現場、毒品檢測、與黃明志的最後活動軌跡。

