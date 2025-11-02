謝侑芯過世黃明志就在旁 經紀人點名嗆：你在隱瞞什麼？
【緯來新聞網】擁有53萬粉絲的網紅「護理系女神」謝侑芯近日在國外離世，得年31歲。而馬來西哥歌手黃明志人就在謝侑芯的死亡現場，且遭當地媒體報導，疑似「涉毒」遭逮，他今（2日）親自在社群上發文否認：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。」甚至表示自己遭到黑函勒索。不料，謝侑芯經紀人稍早在IG上發文直接標記黃明志，質問：「你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」
已故網紅謝侑芯經紀人點名黃明志。（圖／翻攝自謝侑芯經紀人IG）
已故網紅謝侑芯的經紀人寫下：「在過去的數日裡，我親自委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清侑芯離世的真相。然而，我們得到的訊息始終前後矛盾、互相衝突，至今無法得到一致的答案。」她表示，出於對家屬與真相的尊重，一直保持沉默，不願發表任何未經證實的說法，「我們原先被告知，她的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。」
她直接喊話，「你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」她說：「我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。我對她的人格與品格深信不疑。」
因此，她點名黃明志嚴正發問：「那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」她認為，這起事件周圍，存在著重重疑點與神秘的誤導，「無論這些混亂的資訊是出於誤解還是刻意的隱匿，都嚴重阻礙了真相的揭露，也讓我們在尋求答案的過程中一再受阻。」
網紅「護理系女神」謝侑芯意外過世，客死他鄉。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
謝侑芯的經紀人表示，截至目前，都尚未收到侑芯家屬對此事件的任何正式意見或統一回覆，而她也稱家屬目前仍深陷震驚與極度悲痛之中，暫時無法回應外界，「出於對他們的尊重，我僅以個人身分發表此聲明——作為一位長期與她共事、深知她為人的朋友，我有責任替她尋求公道。」
她更鄭重呼籲：「我們要求真相，我們要求正義。我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。我們不會停止，直到真相大白」
★《緯來新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」★
★《緯來新聞網》提醒您：毒品一時快，人生全毀壞；拒絕毒害，健康常在 ★
