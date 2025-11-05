謝侑芯遭毒殺？扯出黃明志 馬國1神秘單位追查「關鍵進度曝光」

娛樂中心／綜合報導

台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，歌手黃明志當時也在現場，毒品尿檢呈陽性反應。黃明志被大馬警方發布通緝後，5日凌晨才在律師陪同下現身警局說明。據悉，謝侑芯命案爆發後，警方立即動員重案組D9介入偵辦，全案在他們主導下秘密進行。

黃明志5日凌晨律師陪同下警局投案。（圖／翻攝自黃明志IG）

據《中國報》報導，馬來西亞警方的「重案組D9」，是專責處理嚴重與組織性犯罪的菁英單位，負責範圍涵蓋謀殺、重傷、綁架、重大搶劫等高層級刑案，被視為當地警方最核心，近年轉型為「特別調查組」，任務聚焦於跨領域、高難度及需要特殊偵查技術的案件。

廣告 廣告

外界最關心的，是謝侑芯是否因毒品致死？對此，吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪時表示，解剖與毒物分析程序繁複，完整報告預計需時長達3個月才能出爐。警方將依科學鑑定結果判定死因，並全面調查是否涉及第三人、毒品或刑事因素。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

黃明志捲謀殺案遭通緝！神隱2天現身「網抓包1疑點」：非常可疑

黃明志涉謝侑芯命案！大馬網紅不忍「逆風護航」提1事 挨轟蹭熱度

薛仕凌「自首閃兵」！《影后》男星喊「我有當兵」報考班長為這件事

木村拓哉女兒戀愛了！「大咖對象曝光」密會3夜「甜蜜親吻照」曝光

