謝侑芯遭爆「暗黑習慣」月花30萬！雪碧火大揭「刺激真相」

娛樂中心／周希雯報導

「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，大馬警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志已在昨日凌晨投案。雖然該案件仍在調查中，但後續爆出各種傳聞，其中導演圤智雨更爆料謝侑芯「有逛聲色場所的習慣」、甚至月花30萬；令與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛）聽不下去，現身公開真相，「怎麼可以這樣亂講？」

圤智雨先前受訪聲稱，謝侑芯可能有逛聲色場所的習慣，而且每個月開銷不小、花費高達30萬。對此，雪碧火大駁斥，「非常不合理也不是事實」，透露是她本人喜歡去這些場所喝兩杯，認為「便宜又有人幫忙倒酒」，所以才約謝侑芯一起，「有時我一個人，她是來陪伴我的」，並強調「我們頂多就是1個月去1次，根本不可能消費到30萬，去只是花個1、2萬塊而已」。

謝侑芯遭爆「月花30萬」暗黑習慣！雪碧怒揭「刺激真相」：她來陪我的

。（圖／翻攝「sprite0719ss」Threads）

雪碧指出，謝侑芯只因喜歡「刺激生活」，就被當成去聲色場合，「她所謂的刺激生活不是跑這些店，可能是爬山、攀岩、潛水等戶外活動，不是大家傳言的」，認為圤智雨只見過謝侑芯一次面，怎可直接就斷言？雪碧感嘆，謝侑芯其實比她有錢，根本沒必要鋌而走險參加伴遊團，認為大眾不該以第一印象就擅自歸類。

謝侑芯（左）猝死，黃明志（右）成為關鍵證人。（圖／翻攝「irisirisss900」、「namewee」IG）

