謝侑芯遭質疑不配「護理系女神」頭銜 重機女神開嗆網民
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞心臟病發作猝逝，享年31歲，由於涉及黃明志體內驗出毒品反應，加上警方朝「謀殺」進行偵辦，案情顯得不單純，如今有網友指出謝侑芯配不上「護理系女神」的頭銜，讓有著「重機女神」封號的網紅艾妃，發聲替好友謝侑芯抱不平。
謝侑芯猝逝噩耗震驚各界，由於死因不單純，引發外界議論，如今有網友指出她已經離開醫護界多年，似乎配不上「護理系女神」的頭銜，對此，「重機女神」網紅艾妃發聲力挺，她強調無法理解為何這件事能吵這麼多天，接著解釋：「她確實是護理師護理系，也有臨床經驗，後來因為一些機緣轉行自媒體」 ，強調她確實擁有相關背景。
艾妃語帶不平表示：「能說她不是護理師嗎？她就沒努力嗎？不用這麼仇」 ，接著強調：「人命重要還是頭銜重要，人都走了，還在吵這種無關緊要的事，真的很可悲」，據悉，謝侑芯就讀台中科技大學護理系，有兩年臨床經驗，由於過得並不快樂，決定北上發展，因緣際會經營自媒體，開始進行大尺度的拍攝，對此，她僅表示只是想要迅速累積粉絲。
目前最新案情進度，根據《新海峽時報》報導，吉隆坡總警察法迪爾表示有關謝侑芯的毒物和解剖報告，需要3個月才能完成，不過在這段期間內，警方會對命案徹底調查，至於是否有其他人士涉入，法迪爾則是婉拒回答。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
★未經判決確定，應推定為無罪。
網酸謝侑芯不配「護理女神」頭銜！閨密公開「真實內幕」反擊：很可悲
31歲台灣網紅「護理女神」謝侑芯於馬來西亞猝逝，除了歌手黃明志牽涉其中，案情逆轉變成謀殺案。近日網路上也出現另一項爭議，有網友質疑外界不應該稱她為「護理女神」，認為她已離開臨床工作多年，掀起討論。面對質疑聲浪，與謝侑芯私交甚篤、被稱為「重機女神」的網紅艾妃也在社群發文力挺好友。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
《射鵰英雄傳》資深港星林尚武75歲病逝 積極抗癌20年留下後遺症
香港資深男星林尚武於昨（4日）傳出心臟病發逝世，享壽75歲。林尚武一生演出過多部舞台劇、電影與電視劇，最為人熟知的角色，是在1994年金庸電視劇《射鵰英雄傳》中扮演的「丘處機」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命
馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。謝侑芯信傳媒 ・ 1 天前
《康健》2025特色醫院最新名單揭曉 8大疾病就醫必看！
【記者 陳姿穎／台北 報導】終結看病迷思，你的醫療選擇不再只有大醫院！《康健》結合頂尖權威專家與健保公開數據，台灣好報 ・ 1 天前
黃明志涉謝侑芯命案！大馬網紅逆風聲援「依然respect他」 挨轟蹭流量
馬來西亞網紅楊寶貝（楊虹玲）於5日透過社群平台發聲，罕見針對風波表態，內容提及與黃明志的私交，並表示曾受其協助。她表示，「我和黃明志相識十年，他對人對事一直很尊重」，並提到多年前自己曾陷入人生低潮時，黃明志曾伸出援手，提供工作機會。楊寶貝也強調，自己並不了...CTWANT ・ 15 小時前
石崇良稱台北醫學中心增至10家「過多」 醫界憂淪排名賽
北部醫界人士直言，若真的硬性規定容額、踢掉2家醫學中心，勢必造成醫學中心間競爭更激烈，不難想像未來每逢評鑑，醫院會想盡辦法爭取分數、在人力配置上斤斤計較，「恐不利醫療常態化發展」；建議比照過去評鑑制度，只要分數達標、通過，就有成為醫學中心資格，至於是否限制...CTWANT ・ 1 天前
桃園室內設計新趨勢 谷設計以〈賣火柴的小女孩〉奪三金獎
生活中心/綜合報導 用設計說故事：從童話走進現實生活 賣火柴的小女孩 在這個追求「極簡卻不失溫度」的時代，室內設計不再只是風格的堆疊，而是生活態度的延伸。當大多數設計師仍在追逐流行曲線，如早期的北歐風 […]民生頭條 ・ 11 小時前
麻豆新樓醫院電梯改造工程完工啟用 提供更安全就醫環境
為提升病人的就醫體驗與安全，麻豆新樓醫院進行院內電梯改造工程，5日並舉行啟用儀式，全新電梯全面取代原有的手扶梯，病患及家屬上下樓更安全，除標誌醫院於醫療服務方面邁向新的里程碑，也為病人提供更安全的就醫環境。麻豆新樓醫院表示，院內原設置有由一樓直通二樓的手扶梯，即使機器速度放慢，但部分長者或身體虛弱患者搭乘時仍易因移動較慢不慎跌倒；考量病患上下樓安全，孫中平總監與南市消防局第二大隊長王騰毅、醫院總務室、工務室以及安衛室共同討論後決定進行改造。改造比新設置還費功夫，麻豆新樓醫院指出，從建築結構、消防設施檢驗合格到手扶梯移除、電梯設置至啟用，耗費一年多的時間，也感謝多項重要參考資料支援，包括醫療設施安全設計標準檔案、患者安全及便利性提升研究報告，以及政府醫療計畫和地方醫療資源的 ...台灣新生報 ・ 1 天前
"護理系女神"謝侑芯猝逝 閨密飛大馬:現場還有第三人
社會中心／綜合報導持續追蹤網紅謝侑芯命案，全案改用謀殺罪調查，警方原本要扣押黃明志7天，在律師的申請下，改為延扣6天。謝侑芯的好姊妹謝薇安爆料，命案現場其實還有"第三人"，事後還想花錢掩蓋事實，甚至買網軍攻擊她！另一名網紅好友雪碧則遭質疑，仲介謝侑芯出國伴遊，她也拿出對話紀錄自清。已故網紅謝侑芯：「你都不怕我騙你錢嗎。」對著鏡頭，露出無辜表情，網紅謝侑芯31歲飯店猝死。不久前，她還跟7名網美合拍影片。一度傳出，就是在事發飯店所拍攝，但其實是早在兩個月前拍攝。不過，如今傳出，命案現場還有第三人。謝侑芯的好姊妹，網紅謝薇安發文，說事發第一時間，就動用所有人脈尋找謝侑芯，甚至親自前往馬來西亞，結果卻遭到大量網路攻擊。她強調，其實當天也知道"那個人"就在現場了！還說對方，想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。網紅雪碧則遭質疑，仲介謝侑芯出國伴遊，才會出事，她則大力否認，還秀出最後對話自清。"護理系女神"謝侑芯猝逝 閨密飛大馬:現場還有第三人（圖／民視新聞）網紅雪碧：「（謝侑芯）就很天真啊很大辣辣，（聽到後）大哭啊，因為我一直希望說，我還希望他真的被綁架，我還可以拿一筆贖金把他（謝侑芯）贖回來，可是人都已經沒了。」約好要一起打球散心，沒想到卻陰陽兩別。警方改用謀殺罪調查，馬來西亞媒體也曝光，黃明志在吉隆坡的工作室，是在高級住宅區的獨立洋房，出入須通過兩層保全，但案發後他沒回去過。黃明志委任律師鄭清丰：「是的，他（黃明志）目前安全。」"護理系女神"謝侑芯猝逝 閨密飛大馬:現場還有第三人（圖／翻攝畫面）黃明志的律師證實，警方原本要扣押7天，但他要求只能延扣6天，進一步協助調查。不過，整起命案疑點重重，究竟有沒有第三人在場？身分？角色？都有待釐清！原文出處：台灣網紅謝侑芯猝逝 閨密親飛大馬曝「這疑點」 更多民視新聞報導圤智雨脫口爆「謝侑芯1事」！雪碧揭「生活單純」收入百萬內幕打臉大馬網紅爆黃明志「狂邀她開趴」！公開合照：死的可能是我捲謝侑芯命案! 黃明志凌晨到案喊"不會逃" 竟還上傳新歌民視影音 ・ 1 天前
多頭反攻 台指期早盤漲逾百點
台指期6日早盤一度走揚至28,049點，上演反彈走勢，成交口數暫報3.12萬口；電子期上漲10點，報價1,674.75點；金融期上漲4.8點，成交價2,225.8點，微台指成交價27,988點，上漲180點；台灣中型100期貨成交價22,391點，上漲189點。中時財經即時 ・ 12 小時前
謝侑芯遭酸不配「護理師女神」 閨密不忍揭內幕怒回嗆
謝侑芯遭酸不配「護理師女神」 閨密不忍揭內幕怒回嗆EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
上海兄弟風波持續延燒 蔡其昌：棒球象徵國家情感與認同
中國大陸日前傳出將於2026年啟動「中國棒球城市聯賽（CPB）」，其中「上海兄弟」隊徽與台灣中職中信兄弟極為相似，引起球迷熱烈討論。對此中華職棒會長蔡其昌昨天（5日）出席頒獎典禮時回應，相關細節已由中中廣新聞網 ・ 11 小時前
美最高院辯論川普關稅 大法官不分保守自由派都質疑
（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）美最高法院今天就川普「對等關稅」合法性展開激辯，大法官不分保守派、自由派，都對川普動用緊急權力徵關稅的做法提出質疑，其中一位說得直白：「這不是總統權力，是國會權力。」美媒評估，裁決可能在未來幾週或幾個月出爐。中央社 ・ 15 小時前
17分鐘不雅片瘋傳！醫院眼科女主任「清涼纏上副院長」…網卻歪樓「沙發這1物」
長沙某大醫院爆醫師雙雙出軌！院內50歲的副院長與40多歲眼科主任一段長達17分鐘的不雅影片昨（5）日在社交平台上瘋傳，只見副院長全身赤裸、只穿著內褲坐在醫院值班室內，眼科主任則身穿清涼上衣，整個人掛在副院長身上。影片曝光後頓時引起熱議，更爆出副院長和眼科住院都是已婚人士，也釣出院方出面回應。鏡報 ・ 8 小時前
「我依然respect他」大馬正妹網紅逆風挺黃明志 揭10年友情：對我雪中送炭
上個月（10月）31歲網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞吉隆坡五星級飯店猝逝後，馬國歌手黃明志被爆牽涉其中，案件已改以謀殺罪偵辦，引發社群及媒體高度關注。今（5日），大馬網紅楊寶貝（楊虹玲）在Instagram逆風發文，表達對黃明志的支持，並透露雙方多年交情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台灣虎航招募培訓機師 明年第二季開始訓練
台灣虎航今天（6日）宣布，除本週六將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，還將啟動年度培訓機師招募，邀請對航空事業懷抱高度熱忱的人才加入台灣虎航。台灣虎航是我國第一、唯一的低成本航空公司，自2014年開航、2024年正式改列一般板上市。目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最自由時報 ・ 12 小時前
紐約選出首位穆斯林市長 阿拉伯國家媒體慶賀
（中央社紐約5日綜合外電報導）美國民主黨左翼新星曼達尼（Zohran Mamdani）昨天在紐約市長選舉中勝出，將成為紐約首位穆斯林市長。阿拉伯國家媒體慶賀他的勝選，以色列媒體則聚焦他的反以立場。中央社 ・ 19 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 2 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 5 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前