謝侑芯遭質疑不配「護理系女神」頭銜 重機女神開嗆網民

「護理系女神」謝侑芯心臟病發作猝逝，享年31歲。(圖／irisirisss900 Instagram、經紀人提供)

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞心臟病發作猝逝，享年31歲，由於涉及黃明志體內驗出毒品反應，加上警方朝「謀殺」進行偵辦，案情顯得不單純，如今有網友指出謝侑芯配不上「護理系女神」的頭銜，讓有著「重機女神」封號的網紅艾妃，發聲替好友謝侑芯抱不平。

謝侑芯猝逝噩耗震驚各界，由於死因不單純，引發外界議論，如今有網友指出她已經離開醫護界多年，似乎配不上「護理系女神」的頭銜，對此，「重機女神」網紅艾妃發聲力挺，她強調無法理解為何這件事能吵這麼多天，接著解釋：「她確實是護理師護理系，也有臨床經驗，後來因為一些機緣轉行自媒體」 ，強調她確實擁有相關背景。

廣告 廣告

艾妃語帶不平表示：「能說她不是護理師嗎？她就沒努力嗎？不用這麼仇」 ，接著強調：「人命重要還是頭銜重要，人都走了，還在吵這種無關緊要的事，真的很可悲」，據悉，謝侑芯就讀台中科技大學護理系，有兩年臨床經驗，由於過得並不快樂，決定北上發展，因緣際會經營自媒體，開始進行大尺度的拍攝，對此，她僅表示只是想要迅速累積粉絲。

目前最新案情進度，根據《新海峽時報》報導，吉隆坡總警察法迪爾表示有關謝侑芯的毒物和解剖報告，需要3個月才能完成，不過在這段期間內，警方會對命案徹底調查，至於是否有其他人士涉入，法迪爾則是婉拒回答。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

艾兒芬妮首戰科幻片《終極戰士：殺戮星球》

罹肺腺癌四期宣傳《大濛》 柯煒林嚷好想台灣

化外之醫 登澳洲公視SBS首部台劇