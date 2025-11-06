謝侑芯遭酸不配「護理師女神」 閨密不忍揭內幕怒回嗆

謝侑芯生前和艾妃是好友。（圖／翻攝自艾妃 IG）





網紅謝侑芯（Iris）在上月22日於馬來西亞猝逝，而歌手黃明志持毒出現在案發現場，如今全案以謀殺案調查。生前外型亮眼的謝侑芯因曾擔任護理師，被稱為「護理師女神」，卻沒想到如今有網友認為其不配稱號，讓艾妃也不忍在社群為好友發聲。

謝侑芯生前曾提及自己在台中科技大學就讀護理系，有近2年的臨床經驗，隨後轉行主要是覺得工作不適合自己，到台北發展後，主要想要快點累積粉絲，也覺得自己裸體很好看，便開始擔任大尺度模特兒。

謝侑芯生前被讚為「護理師女神」，如今卻被酸，讓好友艾妃在IG發聲。（圖／翻攝自艾妃 IG）

如今謝侑芯死因還在調查，並疑似非自然死亡掀起討論，有網友卻開始酸其不配「護理師女神」的稱號，讓其好友艾妃在IG發聲，「護理師頭銜吵了很多天，她確實是護理師、護理系，也有臨床經驗，後來一些機緣轉行自媒體，能說她不是護理師嗎？她就沒努力嗎？不用這麼仇」，也指出人都走了吵這種事情很可悲。



