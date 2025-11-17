謝侑芯遭「假閨蜜」利用！2好友「怒揭內幕」：吃人夠夠

娛樂中心／于士宸報導

馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，因人在現場、持有毒品，且驗出多種陽性反應，9日遭以謀殺與毒品相關罪名二度延扣。不料，大馬警方12日宣布「沒有證據顯示嫌犯涉入死者死亡」，隔日（13）下午便將他保釋，消息一出震驚各界。謝侑芯遺體則在昨日（16）於大馬進行火化，骨灰預計下週會回到台灣，如今好友雪碧與謝薇安忍不住出面開嗆，指控某些粉絲數低的網美日前跟謝侑芯合作，不僅利用她的流量，更不支付報酬，如今發生事情卻無人為她發聲，怒轟這些人「吃人吃夠夠！」。

謝侑芯好友雪碧怒斥某些粉絲數低的網美，利用謝侑芯的流量還不付酬勞，如今出事卻個個禁聲，根本是「吃人吃夠夠！」。（圖／翻攝自雪碧IG）









馬來西亞藝人黃明志（左）日前捲入「護理系女神」謝侑芯（右）猝逝案。（圖／翻攝自黃明志、謝侑芯臉書）





擁有超過50萬粉絲追蹤的台灣「護理女神」謝侑芯，10月22日離奇於馬來西亞高級酒店的浴室離世，現場還有歌手黃明志同房，讓外界相當關心事件背後真相。昨日，謝侑芯也在馬來西亞進行火化，父母則透過視訊送別女兒最後一程。而謝侑芯好友雪碧昨日突然發文，揭露謝侑芯生前曾多次提供某些粉絲數低的網美與她拍片的機會，更不要求片酬，都說「是朋友沒關係」，雪碧則表示謝侑芯的流量非常好，那些網美不僅沒給錢，還會話術謝侑芯，稱「以後拍片接到業配會給她錢」，結果就無後續，讓雪碧不忍控訴她們利用謝侑芯的好意「吃人吃夠夠！」，心酸淚訴：「芯就是個好人，發生事情，你們呢？當初的好朋友呢？閨蜜呢？不敢講話，害怕起底，是走切割的路線嗎？」。





謝侑芯好友謝薇安怒轟「某些破女」表面上跟謝侑芯拍照打卡、看似親近，卻沒有任何人跟她飛去看謝侑芯。（圖／翻攝自雪碧IG）





貼文曝光後，謝侑芯好友謝薇安也出面回覆，怒斥某些人表面上跟謝侑芯拍照打卡、看似親近，卻沒有任何人跟她飛去看謝侑芯。氣憤開轟：「某些破女，在那邊跟說什麼我跟侑芯不熟，我真的笑爛，以為拍照打卡就叫好閨蜜喔？一堆假面具噁心，什麼都不知道在那邊雞叫」。雪碧也親自回應留言，表達感激：「你真的人很好，做了很多！」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

