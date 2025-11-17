謝侑芯遭「假閨蜜」榨乾流量！雪碧、謝薇安開嗆「某些破女」怒揭真相

娛樂中心／綜合報導

「護理系女神」謝侑芯於昨（16日）在馬來西亞火化，父母隔空透過視訊送別女兒最後一程，場面令人鼻酸。然而在悲痛告別之際，好友雪碧與謝薇安忍不住出面開嗆，怒指某些網紅「明明生前靠侑芯賺曝光，死後卻裝作不認識」，氣得直呼：「吃人夠夠！」

雪碧於社群發文爆料，透露謝侑芯生前對待朋友極為大方，經常與流量較低的網紅合作拍片，對方不僅未支付報酬，還口頭敷衍「等之後有業配再分錢」。然而，謝侑芯從未計較，反而選擇相信人性。

廣告 廣告

謝薇安同樣對謝侑芯打抱不平。（圖／紅嬰媒體提供）

如今謝侑芯走了，這些人卻在事發後「噤聲、切割、假裝不認識」，讓雪碧氣憤直言：「這些人根本就是踩著死人賺流量！」與雪碧同為閨密的謝薇安也憤怒發聲，痛罵某些人表面裝親密、背地卻落井下石，「有些破女在那邊說『我跟侑芯不熟』，我真的笑爛。拍照打卡就叫閨蜜嗎？真出事了妳們有誰敢跟我飛去馬來西亞看她？」

她怒嗆這群人「假面具戴太久都發霉」，指這些人「只會在網上演戲，現實一個都不見人影」。雪碧看到好友留言也附和回應，直言這幾天媒體報導就能看出誰是真誰是假，「大家只要看芯的IG就知道是哪些人，我們已經過濾掉那群人了。」

雪碧也感性地說，自己原本也想親自飛往馬來西亞送別好友，但因人生地不熟，只能託謝薇安代勞，「真的辛苦她了。」網友看完紛紛留言力挺：「這才是真閨密」、「雪碧跟薇安都是真心朋友」、「假閨蜜還有臉裝悲傷？」、「謝侑芯真的太善良，被人利用到最後一刻」。

更多三立新聞網報導

42歲男星登山見路人樹旁 近一看「竟是屍體」嚇傻崩潰：我真的要瘋了！

謝侑芯火化！好友不捨發聲「躺在那邊25天」 雪碧再開撕假面閨密

16台客吃5披薩被羞辱！義市長出面急滅火：將與台灣代表會談解決

披薩店羞辱台客！驚動義大利市長 她驚「台灣國際地位」：要出來洗門風

