謝侑芯遺體今火化！馬國警證實已批准領出
[NOWnews今日新聞] 台灣網紅謝侑芯在10月於馬來西亞飯店猝逝，全案以謀殺案調查中。而謝侑芯遺體已存放在醫院25天，期間還有人冒充家屬認領，引發怒批。而今（16）日，金馬警區主任沙扎裡助理總監終於在受訪時證實，謝侑芯遺體已在今早批准領出，並在今日火化後，安排將骨灰運回台灣的事宜。
謝侑芯遺體存放於醫院25天後，在今日證實領出並火化，根據《星洲網》報導，謝侑芯家屬的委任律師陳俊達，與多名殯葬業人士於上午到達吉隆坡中央醫院太平間後，完成了相關手續將遺體領出，並送往亞南淨樂園火化館進行火化。據《中國報》報導，謝侑芯遺體火化前，按照殯葬業者儀式，先在靈柩前拜祭及上香，再由道士進行超渡儀式。據報導指出，現場並沒有放謝侑芯遺照，祭品則有3盤白飯，還有炒蛋、魚肉，以及橘子、蘋果，及手搖奶茶。而陳俊達律師透露，謝侑芯骨灰將盡快運回台灣，並安置在她的家鄉。
謝侑芯在浴缸中猝逝 歌手黃明志遭警方調查
謝侑芯在上個月22日被發現全裸陳屍於吉隆坡飯店浴缸中，現場的歌手黃明志第一時間替她進行CPR，但隨後因疑似持有毒品遭警方逮捕。雖然他事後在社群發文否認吸毒，尿檢結果卻顯示安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品呈陽性反應，警方因此依《危險藥物法》及謀殺罪起訴他。而謀殺罪方面，黃明志在接受9天的調查後，已於13日獲得口頭保釋，離開警局，但日期只到26日，待謝侑芯解剖報告出爐後，若有新證據出現，副檢察司會做定奪，黃明志有可能再被扣押。
謝侑芯遺體曾遭不明人士冒領 警方識破後驅離
由於謝侑芯遺體一直放在醫院太平間中，謝侑芯的家屬也因警方還未下令，而無法辦理領屍手續。據了解，因案件涉及馬來西亞知名歌手黃明志，家屬方面必須等警方完成相關調查、取得正式批准後，才能進行領屍程序。而日前案件告一段落，黃明志獲得口頭保釋，警方因此批准在今日領出遺體。
不料日前，卻傳出在本月6日有不明人士假冒謝侑芯家屬，並且拿到了官方機構授權，想要將她的遺體領走，不過因為姓氏和謝侑芯不同，加上說法破綻百出，經過警察、醫院幾次盤問下最終被識破遭到驅離，當地警方也在11日證實傳聞，透露該名人士為當地人，不過因為他拿不出謝侑芯家屬的授權書，因此領屍要求遭到警方拒絕。
