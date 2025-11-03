謝侑芯遺體恐延誤返台 家屬討公道

31歲「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，黃明志正是命案關鍵人，他被驗出4種毒品反應，全案疑點重重。謝侑芯經紀人Chris在3日受訪時表示，目前仍未收到任何來自馬來西亞檢警的相關資料。

Chris相當著急，對外傳謝侑芯死於心臟病抱持懷疑，也強調從未看過謝侑芯使用毒品。他轉述家屬心聲：「家屬只想討公道，只想知道他們的寶貝女兒到底發生了什麼。」他透露，謝侑芯原訂兩周內返台，但隨事件發展恐將有所變動。

全案疑點仍多，Chris無奈說：「那邊的說法是要把遺體帶回台灣檢驗不可能，因為需要注射防腐劑，而這會消滅證據。」

好友謝薇安也受訪，表示謝侑芯一向工作認真，自21日早上便消失、未回訊息，讓她十分不安，「她對工作非常負責、從不拖稿，也不會突然消失，所以這次才特別詭異。」24日謝薇安曾在直播中請馬來西亞粉絲協尋，也急著私訊黃明志，卻遭未讀未回。

謝薇安直指黃明志態度可疑，她也表示謝侑芯目前單身，黃明志並非男友，雙方為何會在飯店過夜並不清楚。目前全案仍在調查中。