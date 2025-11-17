謝侑芯遺體滯留大馬25天火化了！律師曝調查進度：仍在偵辦
【緯來新聞網】網紅謝侑芯日前在吉隆坡旅遊期間不幸猝逝，消息震驚外界。根據當地警方初步調查，馬國創作歌手黃明志當時人就在現場，事後也遭警方帶回協助調查並短暫拘留後獲釋，歷經25天，當局在完成相關調查與程序後，謝侑芯的遺體終於在11月16日獲准交還家屬，並安排於當地火化，之後將由家屬護送回台灣。
謝侑芯遺體滯留大馬25天火化了。（圖／翻攝IG）
根據「中國報」報導，16日上午，謝侑芯遺體從吉隆坡中央醫院移出。火化前，有兩位專業遺體整容師前往殮房，協助遺體潔淨與儀容修整，作業時間約為1小時。
謝侑芯靈柩運抵莎阿南靜樂火化館，律師陳俊達作為家屬代表到場處理後續事宜。儀式首先由家屬上香與拜祭，接著道士進行約5分鐘的誦經超度。儀式結束後，一名男性親屬代表拍攝靈柩最後照片留作紀念。10點30分火化正式開始。
據「星洲網」報導，律師陳俊達表示，因謝侑芯具台灣籍身分，依馬國規定，遺體領回需辦妥相關文件驗證作業。在警方與台灣駐馬代表處的協助下，14日完成各部門協調，遺體交接依家屬意願順利完成。陳俊達也陪同至中央醫院辦理領回程序。
此外，律師強調，遺體移交並不等於結案，警方仍將依據法醫解剖結果進行後續調查。當初法醫已完成解剖、採樣與紀錄程序，因此才得以批准家屬領回遺體，目前案情仍在偵辦階段。
BL劇好會玩！偶像演員露大肌談爺孫戀 范麒智私下同居王智騫練床戲
專訪｜蔡嘉茵太安詳連尪都受夠 認找張鈞甯當老闆「想去中國賺錢」
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
謝侑芯遺體今火化！馬國警證實已批准領出
台灣網紅謝侑芯在10月於馬來西亞飯店猝逝，全案以謀殺案調查中。而謝侑芯遺體已存放在醫院25天，期間還有人冒充家屬認領，引發怒批。而今（16）日，金馬警區主任沙扎裡助理總監終於...
快訊／謝侑芯遺體今晨正式領出 火化後運返台灣 馬國警「證實最新進度」
網紅謝侑芯10月在馬來西亞猝逝，遺體因多項程序卡關，被存放在醫院長達25天。馬國金馬警
謝侑芯火化…父母「視訊痛哭送別」全場鼻酸！骨灰將運回台灣
31歲「台灣護理女神」謝侑芯上個月到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，還牽扯出大馬歌手黃明志人在現場，被搜出毒品也有陽性反應；不過警方現階段暫未找到涉案的證據，黃明志13日口頭保釋外出，若有新進展將再次提押黃明志。隨著解剖調查程序完成，謝侑芯遺體今（16日）已完成火化，骨灰也將由家屬帶回台灣，祂也在時隔1個月後，終於能回到家鄉安眠。
快訊／存放大馬醫院25天！謝侑芯遺體今火化 骨灰將運回國
台31歲女網紅「護理系女神」謝侑芯於今年10月猝逝馬來西亞飯店，其中更牽扯馬來西亞歌手黃明志涉嫌毒品、謀殺罪相關，但就...