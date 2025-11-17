謝侑芯遺體火化！雙親視訊送別淚崩 骨灰最快下周送回台灣

網紅謝侑芯上午完成火化儀式，雙親透過視訊送她最後一程。(圖／irisirisss900 Instagram)

台灣網紅謝侑芯猝逝馬來西亞，由於案件疑點重重，加上黃明志被二度延扣，遺體必須被放置在太平間，隨時提供檢方調查，如今放了長達25天終於被領回，並於今天(16日)上午完成火化儀式，由家屬代表領回台灣，謝侑芯的雙親也透過視訊送她最後一程，場面相當哀戚。

根據《中國報》報導，謝侑芯的雙親未能親自到現場送愛女最後一程，便委託律師、家屬代表和殯葬業者，必須以最高規格處理愛女的後事，律師代表在處理完謝侑芯後事受訪時，他表示雙親難以接受愛女離世的噩耗，心情仍是難以平復，「就連剛剛透過視訊聊天，讓他們目送愛女最後一程時，家屬還是非常悲傷」。

律師代表表示目前有待家屬心情恢復平靜，以及處理完謝侑芯身後事，並安頓好一切事宜後，才會決定下一步動作，至於謝侑芯的骨灰何時送回台灣，他表示等相關手續和文件準備齊全後，預計下周就可以實行，不過仍需要家屬給出具體時間才能確定。

黃明志在獲釋之後，發聲表示親眼看到謝侑芯身亡， 內心相當不好過， 自己當下已經盡全力搶救，無奈依舊回天乏術，接著強調：「希望大家不要再網爆往生者，職業是不分貴賤」，這句話引發死者好友謝微安不滿，表示只會越描越黑，希望黃明志可以好好說話。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

