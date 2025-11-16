謝侑芯遺體火化！黃明志社群「1舉動」網狂刷問號洗版

謝侑芯遺體今（16）日於馬來西亞火化。（圖／翻攝自黃明志、謝侑芯IG）





台灣網紅謝侑芯上月22日於馬來西亞猝逝，歌手黃明志作為她生前最後接觸的人而捲入命案，目前遭到警方口頭保釋，而謝侑芯遺體今（16）日於馬來西亞火化完成，黃明志也在社群平台發布全黑文，突如其來舉動被外界猜測為是在哀悼謝侑芯。

謝侑芯上月在馬來西亞猝逝後，遺體存放於當地醫院長達25天，16日上午獲得警方批准，家屬先前也委任代表及律師前往處理後事，並透過視訊方式向女兒告白，據悉，謝侑芯遺體於當地火化後，預計於下周將骨灰運回台灣。

廣告 廣告

黃明志在社群平台發布全黑文。（圖／翻攝自黃明志IG ）

黃明志在社群平台發布全黑文。（圖／翻攝自黃明志IG ）

而黃明志近日獲釋後，就曾發文還原謝侑芯過世的情況表示，「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中。」接著也呼籲外界不要再網暴往生者，「職業是不分貴賤的」，但隨後又將內容修改為「拍OF不代表她就是不正經的人」，引發外界熱議。

如今謝侑芯遺體於當地完成火化，黃明志也在社群平台發布全黑畫面的文章，並未附上任何文字，同時也將臉書頭貼換成全黑圖，引來不少網友留言「 ？」，而當地警方先前也指出，目前黃明志的口頭保釋期間到本月26日截止，將待謝侑芯遺體解剖報告出爐後，再進行下一步定奪。



【更多東森娛樂報導】

●主唱遭「電動座椅架」擠壓搶救不治 樂團發訃文證實

●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲

●謝侑芯閨密不忍了！「證實黃明志私訊」怒嗆：來一個我罵一個

