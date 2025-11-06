謝侑芯遺體爆「不明人士冒充家屬認領」 遭大馬警方識破驅離

謝侑芯的遺體，目前仍存放在吉隆坡的醫院太平間，等待家屬代表認領。（圖／IG@irisirisss900）

台灣網紅謝侑芯命案，真相撲朔迷離，而且還和歌手黃明志、毒品等有關聯，大馬警方正全力展開調查。不過，自從上個月22日事發至今，謝侑芯的遺體仍在醫院等待家屬領回，但在今（6日）卻冒出不明人士假冒家屬，幸好在警方、醫院的盤問下被識破。

據《中國報》6日報導，警方指出，有不明人士謊稱自己是謝侑芯的家屬，且獲得了官方機構授權，結果姓氏和謝侑芯不符合，說法破綻連連，引起警方懷疑。最終在警方、院方的再三盤問下露出破綻，最終被驅離現場。

廣告 廣告

目前，謝侑芯的遺體仍在吉隆坡的中央醫院的太平間，等待家屬認領。據悉，謝侑芯的家屬因身體因素，不便親自飛往馬來西亞，而是派出一位代表專們處理謝侑芯後事，同時也聘請一位保鑣保障其人身安全，且全程保密。

此外，醫院也向當地媒體透露，因為此宗命案的敏感度關係，警方已經下達指示，能不能領取遺體，得由警方決定，「目前只有警方能為領屍程序開綠燈，屆時也將由警方直接與家屬或代表接洽」。

今日早上，謝侑芯的閨密謝薇安，也已經抵達太平間探望好友，並說明這幾天能做的能給的都已經盡到全力，剩下就交給大馬司法單位調查，「不要委屈任何人，也不要放過任何人。」

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

TPBL》特攻末節演逆轉秀 險退攻城獅2連勝

振永抖動大胸肌吸引李沐 事後喊害羞

傅孟柏穿28公斤太空裝 熱到全脫