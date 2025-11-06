謝侑芯遺體遭冒領未遂！不明男子冒領遺體失敗 院方曝全案進度

台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞身亡，案件疑點重重，當地警方已改以謀殺方向偵辦。（圖／翻攝自IG，@irisirisss900）

台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞不幸身亡，案件目前已由警方依《謀殺罪》方向偵辦，並傳喚馬來西亞藝人黃明志到案說明。隨著案件持續延燒，其遺體是否已被家屬領回也成為外界關注焦點，甚至傳出有不明人士冒充家屬企圖領回遺體，但因身份不符遭警方與院方當場識破並驅離。吉隆坡中央醫院今證實，謝侑芯遺體目前仍未獲警方放行，相關認領程序須由警方授權才可進行。

根據大馬的華文媒體《中國報》報導，先前曾有媒體報導稱遺體已領回，但多方消息指出，截至6日下午5時30分，謝侑芯遺體仍安置於吉隆坡中央醫院太平間，尚無任何人獲准帶走。另據消息人士透露，稍早有一名本地男子出現在醫院，自稱為死者家屬並持有「授權文件」，試圖辦理領屍。

廣告 廣告

不過在警方與院方反覆查問下，該男子言詞前後矛盾，且所報姓氏與死者不符，最終身份遭揭穿後被驅離現場。根據院方回應，鑑於此案涉及刑事偵辦，相關遺體移交必須取得警方核可，「目前只有警方能為領屍程序開綠燈，屆時也將由警方與家屬或其正式代表直接接洽。」

謝侑芯近日在馬來西亞死亡，當地警方已將本案由一般命案轉為謀殺方向調查。與案情相關的馬來西亞藝人黃明志於5日凌晨主動到案，目前正被延扣6天協助調查。警方尚未公布進一步案情細節。

當局強調，因案件仍在釐清階段，任何遺體認領、調查進度皆須依司法程序進行，呼籲外界勿聽信謠言，也請尊重死者與家屬隱私。

院方與警方證實，有不明人士企圖冒領遺體，因身份不符遭當場驅離。（圖／翻攝自FB，China Press (中國報)）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因

又強又大的怪物！鳳凰颱風降大量致災雨襲台 專家示警：被掃到後果慘烈