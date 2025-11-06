謝侑芯遺體遭冒領！不明人士謊稱家屬 大馬警察揭內幕

馬來西亞知名歌手黃明志(取自黃明志臉書)捲入台灣網紅謝侑芯命案。取自謝侑芯IG



台灣網紅「護理女神」謝侑芯於馬來西亞星級飯店內房間身亡，享年31歲，馬國警方以謀殺偵辦，並逮捕知名歌手黄明志，黃明志5日凌晨投案，被警方延扣6天協助調查。謝侑芯遺體解剖報告需3個月左右，遺體放置馬國太平間，《中國報》獨家報導，有不明人士冒充謝侑芯家屬，意圖認領死者遺體，以及打探領屍相關詳情。

《中國報》報導，案發後，謝侑芯的家人委托代表到馬來西亞，協助處理身後事。目前，謝侑芯的遺體仍在吉隆坡中央醫院，等候警方放行認領遺體。警方消息指出，一名當地不明人士謊稱本身是謝侑芯家屬，且獲得官方機構授權，但其姓氏與死者姓氏也不符合，引起懷疑。該名人士在警方及院方再三盤問下露出破绽，最終被驅離。

謝侑芯好友、網紅雪碧（方祺媛）上月30日在臉書發文哀悼，透露謝侑芯死訊。沒想到謝侑芯猝逝消息傳出後沒過幾天，爆出事發當下馬來西亞歌手黃明志也在場，被警方當場逮捕，且從他身上搜出9粒疑似毒品的藥丸；對此黃明志否認吸毒。

黃明志被捕後，已於10月24日被起訴「吸毒及持毒」兩項罪名，繳交8000令吉（約新台幣5.4萬元）保釋金後交保候審，案件訂於12月18日再度開庭審理。

11月4日，吉隆坡警方確認，謝侑芯遺體曾在報警前被移動過，馬國警方因此認定「所有證據仍指向黃明志，他是關鍵人物」，案件因此升格為刑事法典第302條「謀殺罪」調查，並且發布通緝。

5日，黃明志於IG貼文指出，自己不會逃，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。從其貼文，顯示已經至警局投案，且遭延扣6天配合警方調查。

