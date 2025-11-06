謝侑芯遺體遭冒領！不明人士謊稱家屬 院方揭內幕

謝侑芯上月在馬來西亞身亡。（圖／翻攝自謝侑芯IG）





31歲「護理系女神」謝侑芯上月在馬來西亞身亡，歌手黃明志當時在場，還被驗出毒品反應，警方在4日宣布將朝「謀殺案」偵辦，黃明志一度失聯，直到5日凌晨現身投案。謝侑芯的父母也委託代理人赴大馬處理女兒後事，沒想到現在竟傳出有人冒充家屬想要領走遺體。

根據《中國報》報導，警方和院方透露，有名大馬當地的不明人士，謊稱是謝侑芯家屬，並且獲得官方機構授權，意圖冒領遺體，不過他的說法破綻連連，加上姓氏與謝侑芯並不符合，引起懷疑，最終被識破當場驅離現場。

據悉，謝侑芯遺體至今仍在吉隆坡中央醫院太平間，院方也透露，由於整起案件較敏感，因此目前只有警方能為領屍程序「開綠燈」，到時候也將由警方直接與家屬或代理人接洽。謝侑芯的經紀人Chris證實，謝侑芯父母已經委託代表到大馬，負責協助處理後事相關事宜。



